Angelino maakt kerstkunstwerk in Zwevegem uit oude fietswielen

Wie langs de Keiberg in Zwevegem voorbijkomt, zal het ongetwijfeld al opgemerkt hebben. Aan fietshandelaar Velo Sliko hangt sinds kort een groot kerstkunstwerk.

Het idee en uitvoering kwam van zaakvoerder Angelino Vanhoenacker. “Ik wilde iets met een kale wand en voor kerst doen. Eerst wilde ik met oude fietswielen kerstballen maken, maar bij een eerste test leken het meer paaseieren te zijn. Na een slapeloze nacht volgde dan dit ontwerp.”

Na een ontwerp in speelgoed te hebben gemaakt, kwam de echte uitvoering waarin 48 oude fietswielen verwerkt werden. “De diameter van het werk is zo’n 5,4 meter en er zitten een duizendtal lichtjes in verwerkt.”, voegt Angelino er nog aan toe die al veel positieve reacties mocht ontvangen.

(GV)