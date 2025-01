Amoukanama Circus is veel meer dan acrobatie en dans

Amoukanama Circus komt op 23 januari naar De Leest. De Guinese acrobaten schopten het tot in de halve finale van America’s Got Talent. In 2017 richtte Nathalie Vandenabeele samen met partner Alseny Sacko, Amoukanama Circus op in Conakry. Met hun show FA nodigen ze het publiek mee uit op hun reis.

FA komt van het Sussu, de moedertaal van de acrobaten in Guinee en betekent ‘kom’. Anthony Weiss is de regisseur en choreograaf. Hij studeerde in de circusschool in Montréal en was een belangrijke persoon in het team om deze creatie te maken. “FA is een heel acrobatische show gemixt met veel dans”, vertelt Nathalie Vandenabeele (35) die binnenkort naar Meulebeke verhuist. “Er komen heel wat risicovolle stunts in voor met menselijke piramides en acrobatie, maar de dramaturgie neemt de mensen mee in een verhaal.”

Amoukanama Circus is meer dan wat acrobatie en dans. Nathalie en Alseny wilden een veilige plek waar ze konden leren, groeien en dromen en begonnen daarom dit jongerenproject. De jongeren leven er namelijk in bijzonder moeilijke omstandigheden met een hoge werkloosheidsgraad, veel armoede en beperkte kansen. “We blijven kansen zoeken om de Guineese jongeren binnen onze werking een professionele toekomst te geven en hun talenten te delen. Mogelijks kan er dit jaar een team vertrekken naar de VS om bij een circus te gaan werken. Daarnaast staan we altijd open voor voorstellen tot partnerschappen en uitwisselingen met andere jongerenprojecten of om workshops te geven op scholen.”

Gymnastiekvloer

“We willen graag een goed uitgeruste circusschool bouwen waar jongeren ten volle hun talenten kunnen ontplooien in een veilige omgeving. Daarnaast zetten we sterk in op educatie en uitwisseling om bruggen te bouwen tussen jongeren uit verschillende culturen. We zijn begonnen met de aankoop van het terrein en de funderingen voor de circusschool en blijven fondsen zoeken om de bouw af te werken. We ontvingen al heel wat circusmateriaal en konden zo ook tweedehands de gymnastiekvloer van Gym Izegem aankopen. Dit wordt de eerste gymnastiekvloer ooit in Guinee. We gaan ook regelmatig met de groep in de topturnhal van Izegem trainen omdat daar alle nodige faciliteiten zijn om voorstellingen voor te bereiden. Dit jaar zoeken we fondsen om een container circusmateriaal op te sturen en de dome te bouwen en in te richten.” (RV)

Tickets via www.izegem.be/deleest/tickets.