Allerlaatste kerstverhaal in ’t Cabourke

Voor de allerlaatste keer nodigen Filip Berquet en Riet Sinnaeve iedereen uit in het hartverwarmende kerstdecor van hun domein ‘t Cabourke. Dan baadt hun tuin in warme winterlichtjes, die bijdragen aan de kerstsfeer en het kerstverhaal dat hun buurjongens en hun vader hebben geschreven.

Filip en Riet startten met hun winterlichtjesinitiatief in december 2020, in volle coronatijd. In ware Charles Dickensstijl brachten ze het verhaal van Het meisje met de zwavelstokjes en zetten zo hun boodschap letterlijk in de schijnwerpers: warmte en licht brengen in de donkere coronaperiode. In 2021 vertelde kerstvrouw Riet het verhaal Stille nacht, tovernacht in het sfeervol verlichte kerstdecor van hun huis en tuin. Hun initiatief viel in de smaak, en werd zo een nieuwe kersttraditie. Toch wordt deze vijfde editie de allerlaatste… “We hebben dit elk jaar met hart en ziel gedaan, maar het vraagt een enorme inspanning om dit te verwezenlijken, niet in het minst om de lichtjesdecors in elkaar te steken”, zeggen Filip en Riet. “Daarom willen we stoppen in schoonheid.”

Dit jaar maakte Filip eigenhandig het kasteel van Cabour in lichtjes. Riet stak ook deze keer hun outfits zelf in elkaar: “Filip speelt de rol van monsieur Charles en ik ben zijn madame, uitgedost in gepaste outfits. We brengen weer een mooi kerstverhaal: De familie Goegebeur en de familie Vanderneffen, geschreven door Ruben en Alberik Van den Haute.”

“Elk jaar kwamen onze buren, Bernard Van den Haute en Tine Wouters, met hun zonen Ruben en Alberik op bezoek in onze lichtjestuin. Vorig jaar nodigden we hen uit voor een gezellig avondje. Op een bepaald moment gaf Bernard de jongens de opdracht om te beginnen. Waaraan? Ruben begon te vertellen, Alberik speelde klarinet, en het verhaal had te maken met een klein meegebracht kerstboompje. Ruben volgt de opleiding Woord aan StAPwest in Veurne en Alberik volgt daar klarinetles. Ze komen hun verhaal met muziek zelf brengen op 26 en 27 december. Op 28 december komt Myrte Debusschere dwarsfluit spelen en vertellen we zelf het verhaal. De vertelling gebeurt in de woonkamer, buiten is het gezellig bij de bar met knetterend vuur.” (MVO)

Op 26, 27 en 28 december, vanaf 17.30 uur in ’t Cabourke, Veldstraat 93, Adinkerke. Voorstelling om 18 en 20 uur.