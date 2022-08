Al 175 jaar paardenkoers aan de Gaverbeek: “Waregem Koerse is één langgerekt feest”

Op de verjaardagstaart van Waregem Koerse staan er 175 kaarsjes. Daarmee is het meteen ook het oudste ééndagsevenement in België dat elk jaar georganiseerd wordt. Iets wat ook baron Philippe Casier, voorzitter van de Koninklijke Waregemse Koersvereniging, trots stemt. “Wij zijn een stukje erfgoed. Maar we zijn wel mee met onze tijd.”

Waregem Koerse, dat staat gelijk met heel veel volk, nog meer ambiance, een flinke scheut society, maar vooral paardenrennen op topniveau. De belangrijkste wedstrijd van ons land mag dit jaar zijn 175ste verjaardag vieren.

In 1847 kon je in Waregem voor het eerst het hoefijzergekletter horen, toen nog dwars doorheen het centrum. Anno 2022 mag de Gaverbeekhippodroom zich met recht en reden het epicentrum van de Belgische paardensportwereld noemen.

“We hebben inderdaad een erg rijke geschiedenis”, glundert baron Philippe Casier (78). De man is sinds vijftien jaar voorzitter van de Koninklijke Waregemse Koersvereniging en ademt paardensport. “Zelf heb ik geen paarden, maar ik zet me op allerlei niveaus in voor de sector. Waregem Koerse is daar een vitaal onderdeel van.”

“We laten elk paard vooraf keuren door een dierenarts. Zo laten we niks aan het toeval over” – Baron Philippe Casier

Dat hét paardensportfeest van het jaar een meer dan respectabele leeftijd heeft bereikt, bezorgt ook de baron een warm hart. “Het is redelijk ongezien dat een evenement door zoveel generaties gedragen wordt.”

“Dat we er vandaag nog altijd zijn, is mee het resultaat van het harde werk van onze voorgangers én het feit dat we altijd zijn mee geëvolueerd met de tijdsgeest. We zijn een stukje erfgoed. Een monument, maar wel eentje dat up-to-date is. Daar schuilt mee de kracht van Waregem Koerse in.”

Beschonken ‘sjampetter’

Baron Philippe Casier zelf is toe aan zijn 72ste editie. “Ik herinner me vooral dat ik me als kind de ogen uitkeek. Er was evenveel – misschien zelfs meer – volk als nu, maar het was tegelijk een andere tijd. Nu moet er een tot in de kleinste details afgewerkt veiligheidsplan klaar liggen, toen werd de veiligheid gegarandeerd door de sjampetter die tegen de eerste races zelf al te diep in het glas had gekeken”, glimlacht hij.

Een beeld uit de jaren twintig van de vorige eeuw, toen de Gaverbeek nog een échte beek was. © GF

“En op de hippodroom graasden er tot een week voor Waregem Koerse nog koeien. Ik heb de voorbije zeven decennia de professionaliteit alleen maar zien toenemen. En commercialiseren.”

Het vip-gebeuren zorgde in de jaren negentig voor een stroomversnelling. “Voorheen was Waregem Koerse een puur volksfeest dat zich vooral op de onmiddellijke regio rond onze stad focuste. Nu bereiken we mensen uit het hele land.”

“We zijn niet blind voor uitdagingen als de klimaatverandering. Hopelijk bezorgt die ons binnen pakweg tien jaar geen kopzorgen” – Baron Philippe Casier

Een geheim achter het succes van Waregem Koerse is er niet, meent baron Philippe Casier. “We zijn een traditie, een vaste waarde op de kalender. Daar speelt onze datum ook een rol in. Telkens de dinsdag na de laatste zondag van augustus. Daar wijken we niet van af, want Waregem Koerse is ooit gestart als een oogstfeest. Hier sluiten mensen de zomer officieel af, zien ze elkaar vaak ook na lange tijd terug.”

“Waregem Koerse zit in ons DNA en wie één keer komt, is verkocht. Waregem Koerse, dat is één langgerekt feest. Plus: onze formule is uniek. Nergens anders vind je zowel drafrennen als hindernissenraces op dezelfde locatie.”

Zeer grote prijzenpot

Tijdens Waregem Koerse vervult Philippe Casier vooral een ceremoniële functie. “Eigenlijk doe ik niks”, grijnst hij. “Ik begroet een pak mensen, reik de prijzen van de races uit en begeleid de kandidates van Miss België. Maar ik volg elke wedstrijd van begin tot einde. Alle tien. De koers is nog altijd onze core business. Zonder toppaarden geen Waregem Koerse.”

Baron Philippe Casier, hier met algemeen directeur Bram Vandewalle: “Waregem Koerse zal nooit verdwijnen. Het zit in ons DNA.” © Christophe De Muynck

Het cliché luidt dat het societygegeven groter zou zijn, maar daar is niks van aan, klinkt het. “Neem de paardenrennen weg en er ís gewoon geen Waregem Koerse. Akkoord: de inkomsten van het hele vip-verhaal zijn belangrijk, want daarmee financieren we mee ons werkingsbudget van zo’n 1,7 miljoen euro. En de prijzenpot van 285.040 euro.”

“Eigenlijk hebben we een mooi ecosysteem gecreëerd. Dankzij onze inkomsten kunnen we aantrekkelijke prijzen aanbieden en zo krijgen we elk jaar opnieuw de allerbeste paarden over de vloer. We behoren niet voor niets tot de Crystal Cup, een Europese topcompetitie binnen de steeple chase.”

Tegelijk wil Waregem Koese het volksfeest blijven dat het ook al in 1847 was. “Iederéén is bij ons welkom. Daarom bieden we dit jaar voor het eerst tickets voor het middenplein aan voor amper 3 euro. In samenwerking met Uitpas willen we zo ook wie het minder breed heeft, de kans geven om van onze unieke sfeer te komen proeven.”

“We hebben ook al jaren een samenwerking met het Waregemse OCMW, waarbij mensen met een beperking – samen met hun begeleider – zelfs volledig gratis binnen kunnen.”

Geen gokverslaafden

De toekomst ziet baron Philippe Casier rooskleurig tegemoet. “We gaan voor minstens nog eens 175 jaar. Dat zal dan wel niet meer met mij zijn, maar ik zie Waregem Koerse nooit verdwijnen.”

“We zullen paardensport op het allerhoogste niveau blijven promoten, maar mogen tegelijk niet blind zijn voor de uitdagingen. De klimaatverandering is daar een van. Onze datum garandeert ons bijna altijd mooi weer: een aangename temperatuur, weinig tot geen neerslag… Het weer wordt echter steeds extremer, hopelijk bezorgt die evolutie ons binnen pakweg tien jaar geen kopzorgen.”

© Piet Eggermont

Ook het wedsysteem in België zou Philippe Casier liever anders zien. “Hier wordt jaarlijks voor om en bij de 500.000 euro ingezet, maar amper 15 procent daarvan gaat naar ons. Paardenweddenschappen worden in ons land stiefmoederlijk behandeld.”

“Hier tref je vooral occasionele gokkers aan, mensen die 5 euro inzetten op een paard en zo heel even mee eigenaar worden van het dier. Het gaat om beleving, om een gezellige namiddag onder vrienden. Meer niet. Gokverslaafden zal je op onze hippodroom niet vinden.”

Zelf waagt de baron slash voorzitter zich niet aan een gokje. “Geen tijd voor. Bovendien ben ik te lui om naar de bookmakers te stappen”, knipoogt hij. “Mijn Waregem Koerse is geslaagd als alles veilig is verlopen, we een volle renbaan hebben mogen aanschouwen en ons zakencijfer goed is.”

“En het allerbelangrijkste: wanneer alle jockeys en paarden gezond en wel over de meet zijn gekomen. Hun welzijn staat helemaal bovenaan de lijst. In ver vervlogen tijden hoorde je mensen zeggen dat het een goeie Koerse was geweest omdat er enkele paarden in de Gaverbeek waren beland.”

“Ondertussen is dierveiligheid al een hele poos prioriteit. We laten elk deelnemend paard zelfs door een dierenarts van het UZ Gent extra keuren, om niets aan het toeval over te laten. Die zaken dragen allemaal bij aan waar Waregem Koerse om draait: een topevenement in de allerbeste omstandigheden.”