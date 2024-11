Aftrap gegeven van het Roeselaarse carnavalsseizoen

Bij de aftrap van het Roeselaarse carnavalsseizoen werden de kandidaten voor de verkiezing van Prins Alexander XXXXIX voorgesteld. Davy ‘Dafke’ Declercq en Jasper ‘Jappe’ Samyn dromen er beiden van om in het weekend van 22 maart prins carnaval te worden. Sil Van De Putte is de opvallende kandidaat om Holebiprins te worden. De Torhoutenaar is de eerste transman die deelneemt aan de verkiezing.

Zaterdagochtend werd om 11.11 uur het carnavalsseizoen op gang geschoten. Dat gebeurde met een minuut stilte voor Carl Detailleur. De gewezen prins carnaval stierf dit jaar aan een slepende ziekte. Na het ingetogen moment werd er toch gevierd. Schepen Piet Delrue (Lokaal Liberaal), voorzitter van het Rodenbach Carnavalcomité, en carnavalist Nastja Vandekerckhove werden ingezworen in de Confrérie van Rodenbach. Burgemeester Kris Declercq (CD&V) zette Donald Degryse in de bloemetjes voor zijn jarenlang inzet voor het Roeselaarse carnaval.

Ieder jaar is het uitkijken naar welke kandidaten meedingen voor de titel van Prins Alexander. Dit jaar zijn dat Jasper ‘Jappe’ Samyn en Davy ‘Dafke’ Declercq. “Ik nam vorig jaar al deel. Het is echt mijn droom om prins carnaval te worden”, aldus Jappe (23), gekend als vaste medewerker van café ’t Motje. Davy ‘Dafke’ Declercq (42) gaat dit jaar voor de titel van keizer. Hij werd al prins in 2007 en 2015. “Opnieuw acht edities verder waag ik opnieuw mijn kans”, aldus Dafke van carnavalsvereniging de Daffy’s uit Torhout.

De meest opvallende kandidaat dit jaar is Sil Van De Putte uit Torhout. Hij neemt, momenteel als enige, deel aan de tiende verkiezing van de Regenboogprins. Sil (54) zit momenteel volop in de transitie van vrouw naar man. “In 2003 is het proces opgestart. Ik onderging inmiddels al een borstoperatie”, aldus Sil. Hij ondervindt dat het niet altijd even eenvoudig is om als transman door het leven te gaan. “Maar ook ik mag zijn wie ik ben. Binnen de carnavalswereld kan ik mezelf zijn en word ik erg aanvaard. Dat doet echt deugd. Door deel te nemen aan de wedstrijd van Regenboogprins hoop ik dat transgenders nog meer gerespecteerd worden.”

Het carnavalsweekend vindt in 2025 plaats van 21 tot en met 23 maart. “We palmen opnieuw Trax in. Op vrijdag is er de verkiezing van Prins Alexander, op zaterdag van de Regenboogprins”, aldus Jan Parmentier van het Rodenbach Carnavalscomité. Uitkijken is het natuurlijk telkens ook naar de stoet die op zondag door de Roeselaarse centrumstraten trekt.