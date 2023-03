Aanlegsteigers op de Mandel officieel ingehuldigd: “Dentergem heeft er een toeristische troef bij”

Zaterdag werden drie nieuwe aanlegsteigers geopend op de rivier De Mandel. Zo kunnen kajakkers of kanovaarders voortaan makkelijk aanmeren en terug vertrekken ter hoogte van provinciedomein De Baliekouter, terwijl er ook twee steigers liggen ter hoogte van het Patrijzenhof in de Tieltstraat in Markegem.

Voor de opening van de steigers had de gemeente zaterdag kano’s gehuurd, zodat de aanwezigen konden proeven van een vaart op de Mandel. Ter plaatse een kajak of kano huren kan voor alle duidelijkheid niet. “Het is al langer toegelaten om op de rivier te kajakken, maar door een gebrek aan accommodatie werd dat bitter weinig gedaan”, legt burgemeester Koenraad Degrootte (Eendracht) uit. “Zo ontstond het idee voor de aanlegsteigers en zowel de provincie, de VMM als de Vlaamse Waterweg waren meteen enthousiast, net als onze buren van Oostrozebeke en Wielsbeke. Het verkrijgen van een omgevingsvergunning had wel wat voeten in de aarde, maar we zijn trots dat we hier vandaag deze nieuwe troef kunnen inwijden. Ondertussen zijn er ook al plannen aan het rijpen voor een vierde steiger met een picknickweide.”

De Mandelvaarders, een groep vrienden die in 2013 ook al De Mandel had afgevaren, mocht de steiger inwijden. De burgemeester ging in tegenstelling tot schepen van Toerisme Gunther Simoens (Eendracht) het water niet op. “Twee dagen geleden, nota bene op Wereldwaterdag, ben ik voor het eerst met een kajak het water op gegaan”, legt de burgemeester uit. “Een bijzonder aangename ervaring, tot ik door een verkeerd manoeuvre omdraaide en in het water sukkelde. Kajakken blijft zeker voor herhaling vatbaar, maar het risico op een nat pak neem ik vandaag liever niet.”