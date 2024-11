9de Winters bierfestival in ’t Gaverke

Op zaterdag 30 november organiseren de Waregemse Biervrienden hun jaarlijks festival. Opnieuw zullen vele honderden bierfanaten kunnen proeven van artisanale smaakbommen.

“We zijn een vriendengroep die ontstaan is op basis van een gemeenschappelijke interesse in de rijke Belgische biercultuur”, verduidelijkt persverantwoordelijke Nico Derycke. “Met veel passie zetten we onze schouders onder de nakende editie en zorgen we voor een familiale sfeer met kinderhoek. Een lekkere hap en degusteren van nieuwe smaken maken het plaatje compleet. Vorig jaar mochten we 800 bezoekers noteren. We mikken dit jaar op 1.000 bierliefhebbers.”

Het festival biedt aan beginnende brouwers een ideaal startersplatform, maar is er ook voor gevestigde waarden die maar al te graag op deze kleine en gezellige beurs aanwezig zijn. De aanwezige brouwerijen presenteren er dan ook veel bekende en minder bekende biertjes aan: Hedonis Michelbeke (Ouwen Duiker, Middenvakrijder, Excuse me while I kiss my Stout), Hoorncraft Damme (Tripel, Quadrupel, IPA), Brouwe Bier Wevelgem (Gelukzak, Ladderloper, Liefhebber), Heroes Nieuwpoort (Amazing blond, Mighty brown, Incredible hop), De Brabandere Bavikhove (Petrus, Kwaremont), St. Canarus Gottem (De maeght van Gottem, Witte Piet, Poeteloereke), Brasserie de Borinage Bossuu (Boriner Vice, Boriserie, Sunlight), Maîtresse Sijsele (Maîtresse Blond, Tripel, Quadrupel), De Glazen Toren Erpe-Mere (Saison d’Erpe-Mere, Ondinneke, Cuvée Angelique), Lambiekfabriek Sint-Pieters-Leeuw (Brett-elle, Jart-elle, Natur-elle) en Brasserie Surrealiste Brussel (Dream in Citra, Calavera, Dance R). Ze bieden samen 64 bieren aan, waaronder 14 primeurs, 13 winterbieren en 4 low-alcohols.

Het festival opent de deuren van 14 tot 22 uur. Toegang is gratis. Een startpakket kost 16 euro. Daarvoor krijg je een speciaal WBF-glas om bij de verschillende brouwersstanden te proeven.

Info: www.wintersbierfestival.be