950 deelnemers voor toertocht mountainbikeclub Raketten uit Wervik

De jaarlijkse toertocht van mountainbikeclub Raketten uit Wervik was op Wapenstilstand goed voor 950 deelnemers en daarmee zijn de organisatoren uiteraard heel tevreden. “We hoopten op 800 mountainbikers”, zegt voorzitter Dirk Degrande. “We kregen niks anders dan positieve reacties.”

“Het zacht herfstweer was uiteraard ideaal. De afgelopen dagen regende het nauwelijks en was het parcours best doenbaar voor de verschillende afstanden. Enig minpunt is bewegwijzering die in de buurt van Wambrechies was verdwenen maar dat zijn we ondertussen gewoon als we rondtoeren in Noord-Frankrijk.”

“Alvast een geluk dat er drie leden nog eens heel parcours afreden ’s morgens. Ze zijn vertrokken om 6.45 uur voor dus een laatste controle. Waar er van onze wegwijzers waren verwijderd, kwamen er nieuwe en waar het kon ook nog markering op de rijbaan.”

Start en aankomst waren voor de tweede keer op rij in sportcentrum De Pionier. “Het is een pluspunt dat we voor de uitbating van de cafetaria ook de annexe mochten gebruiken”, zegt de voorzitter.

Er waren dit keer voor het eerst vier afstanden: 30, 48, 54 en 68 kilometer. Alle afstanden reden door het clublokaal De Macote in de Stationsstraat in Wervik en dat was weer een hele belevenis. Onderweg waren er enkele bevoorradingen.