75 deelnemers aan tweede kerstparade op 20 december: Stoet van rijdende lichtcreaties

Voor de tweede keer zal op vrijdagavond 20 december een stoet van versierde kersttractoren en trucks door de straten van Wervik, Kruiseke en Geluwe trekken. De voertuigen passeren tussen 19 en 21.30 uur aan een traag tempo door de straten. Alle deelnemers hopen het publiek te kunnen verwonderen met hun rijdende lichtcreaties. Startplaats is dit keer het begin van de Robert Klingstraat. Het eindpunt is GC Gilwe in de Wervikstraat in Geluwe.

“We willen opnieuw voor een warme stoet van kerstsfeer en gezelligheid door onze straten zorgen”, zegt Koen Mahieu. “De leden van KLJ, Ferm en de Landelijke Gilde uit Wervik, Geluwe en Kruiseke halen hun mooiste tractor van stal, sleutelen er tot in de late uurtjes aan en maken hem helemaal klaar om het publiek te verrassen met hun versierde rollende creaties. We hopen de parade van vorig jaar te overtreffen. We hebben onze inschrijvingen afgesloten op 75 en zijn daarmee volzet. We willen de parade niet te lang te maken, we gaan niet voor de langste maar de mooiste stoet.”

Langs heel wat cafés

“We passeren aan veel cafés en restaurants. Die verbondenheid vinden we belangrijk. De cafés zaten vorig jaar afgeladen vol. Er zijn uitbaters die extra’s doen. Het parcours is aangepast, op voorstel van de politie. Eerst doen we nu Wervik aan en trekken dan naar Kruiseke richting Geluwe waar de toer iets groter is. Aan de Sint-Dionysiuskerk komen we tweemaal voorbij.”

Er zijn dus 75 voertuigen ingeschreven, met 20 nieuwe deelnemers, dus verwacht je aan heel wat nieuwe creaties. “Enkele verenigingen zullen voor het eerst deelnemen”, zegt Koen. “Onder meer de jeugdbrandweer, veloclub Willen is Kunnen Kruiseke, voetbalclub Sparta Kruiseke en dansclub DR Companie. Chiro Speratoker Geluwe, de dartele Paters van de Beselarestraat in Geluwe, de Tabaksfee en haar eredames zijn opnieuw van de partij. Divertido/MD Care zorgt weer voor een vuurshow. De organisatie zorgt voor een witte winterse toets aan de parade.”

Pop-upbar aan start

De eerste editie vorig jaar was meer dan landbouwtractoren en trucks want er waren ook onder meer ook een pikdorser, sproeimachine en de hoogtewerker van dakwerken Descamps uit Geluwe. De tractoren verzamelen vanaf 18 uur in de Robert Klingstraat waar ze zich klaarmaken voor de start. Op de hoek van de Hellestraat is er dit keer een pop-upbar. “De vorige editie was het er een gezellige drukte en stond daar heel veel volk”, zegt Koen.

Om 19 uur stipt vertrekt de stoet dan voor een tocht van 2,5 uur door de straten van Wervik, Kruiseke en Geluwe. Ze doen dit jaar enkele nieuwe straten aan, misschien passeren ze dit jaar wel in jouw straat? Nodig vrienden, familie en buren uit, en zorg mee voor een warme ontvangst in jouw straat. Woon je niet langs het parcours? Geen nood, ze komen zeker dicht bij jou in de buurt, spreek gerust af in een van de vele horecazaken langs het traject, waar het ongetwijfeld ook een feestelijke avond wordt.

De stoet eindigt aan GC Gilwe om 21.30 uur, waar je alle tractoren nog eens samen kan bewonderen. In de polyvalente zaal kan je terecht voor heel wat sfeer, kerstdranken, braadworsten en live muziek van De Thierry’s en een dj. Het evenement is helemaal gratis, dus steun het evenement door nog eens af te zakken voor een hapje en een drankje, en een gezellige afsluit van de avond.

Tabaksmuseum

Er is financiële steun van de stad. Dit keer komt de stoet voorbij aan het Nationaal Tabaksmuseum omstreeks 19.30 uur. De passage aan café Het Visputje in Kruiseke is voorzien omstreeks 20.20 uur. De parade passeert aan de Sint-Dionysiuskerk omstreeks 20.45 uur.

Er was vorig jaar ook een prijs voor de mooiste wagen en die ging naar Demyfruit uit de Kerkhofstraat in Geluwe. Christophe Demyttenaere en zijn echtgenote Emmy Gruyaert kozen voor een treintje van maar liefst 25 meter. Dit keer is er geen wedstrijd. “We vonden dat er vorig jaar bijzonder veel mooie creaties deelnamen, een prijs blijft dan een moeilijk en subjectief gegeven”, legt Koen uit.

Alle laatste nieuwtjes kan je volgen via het facebook event ‘Verlichte Kerstparade’.