650 deelnemers waagden zich aan Colour Light Trial Middelkerke

De sportdienst van Middelkerke organiseerde op vrijdagavond 30 december 2022 de eerste editie van de Colour Light Trail Middelkerke als opvolger van de Santa Trail. Het werd een gezellig familie-evenement om het jaar af te sluiten, waaraan 650 mensen deelnamen.

Jong en oud kwam om 18:30 uur samen aan de Branding om op een recreatieve en ludieke manier door het centrum van Middelkerke te lopen of te wandelen. Het parcours van de Colour Light Trial van 5 kilometer liep door het gemeentehuis, de Sint-Jozefschool, het mooie verlichte Normandpark, camping Viking en de gebouwen van de Jeugdienst. Langs het traject zorgden verschillende bands waaronder Die Fröhliche Trappisten, Mochito en The Singing Puppets voor de muzikale sfeer.

Het werd dus een sfeervolle en kleurrijke avond met 650 deelnemers. “Veel meer dan de vorige kerstedities”, zegt sportfunctionaris Dorine Strybol. “De Santa Trail die de voorbije jaren georganiseerd werd was altijd rond Kerstmis, maar de vakantiegangers en mensen met een tweede verblijf vieren Kerstmis thuis en komen pas na het kerstfeest naar de kust afgezakt om nieuwjaar te vieren”.

De verwisseling van datum was een schot in de roos. “Het was een groot succes en waarschijnlijk zullen we het volgend jaar opnieuw op het einde van het jaar organiseren”, besluit een tevreden So De Baere van de sportdienst.

Hoewel geen loopcompetitie kregen de eerste drie dames en eerste drie heren een champagnepakket van Middelkerke uit handen van burgemeester Jean-Marie Dedecker, om het jaar mee af te sluiten of te ontkurken op de afterparty in het Magisch Middelkerke Normandpark. (PG)