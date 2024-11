43ste Sint-Maartensstoet trekt weer door Ardooie, feest op maar liefst drie locaties

Zaterdag 9 november wordt het weer feestelijk druk in Ardooie. Sint-Maarten doet zijn intrede: een jaarlijkse traditie en grandioos feest voor klein en groot met heel wat animatie en activiteiten.

Om 13.30 uur starten de feestelijkheden in de feesttent op het Polenplein. De presentatie van de kindernamiddag is in handen van de leerlingen van Kunstacademie Art’Iz. Ballonnenclown Mike verwelkomt alle kinderen.

Kinderdisco

De Witte Kaproenen openen de namiddag en even later kan iedereen genieten van Dansshow Starlight. Kinderen van 3 tot 12 jaar kunnen dan weer deelnemen aan de bietenwedstrijd georganiseerd door de Jeugdraad.

Afgifte van een versierde biet gebeurt tussen 14 en 15 uur, de prijsuitreiking is om 15.15 uur. Vanaf 14 uur kan je ook terecht in de kinderdisco. Hierbij wordt ingezet op een interactieve show waarbij de kinderen niet kunnen blijven zitten. Om 15 uur doet Sint-Maarten zijn intrede samen met zijn beste vriend Maartijntje en dan wordt er gefuifd op Maartijntjes hippe, hyperactieve kinderfuif met de dansertjes van Starlight. Er is ook nog een stoepkrijtfestival en kindergrime.

Deathride

Er wordt op drie locaties gefeest. Bar Tiste op het Marktplein opent zijn deuren om 13 uur. Speciaal dit jaar is de deathride vanuit de kerktoren van de Sint-Martinuskerk. Wie durft het aan om te springen, onder begeleiding van het professionele team Altitude Solutions, vanuit de kerktoren tot de Kortrijksestraat? Je glijdt boven Bar Tiste en rakelings langs de vrijheidsboom naar de overkant. Vooraf zie je ook eens de kerktoren van binnen. Inschrijven kan in de grote tent vanaf 13.30 uur. Ben je jonger dan 16 jaar dan spring je gratis, iedereen die ouder is betaalt tien euro.

Verder is er nog de junglecar, een mobiel speelparadijs voor kinderen, en een workshop van Clay Obscuur. Hier kan je bij Nele een unieke draagzak maken. Voor deze workshop zijn er twee sessies: één van 14 tot 15 uur en één van 15 tot 16 uur. Inschrijven in de grote tent vanaf 13.30 uur. Er kan ook een goodiebag opgehaald worden (zolang de voorraad strekt) tussen 13.30 en 16 uur en verder is er nog Bert’s Creations en enkele kermisattracties zoals een draaimolen, oliebollen- en eendjeskraam.

De Witte Kaproenen

De Witte Kaproenen, een middeleeuws gezelschap uit Gent, zijn te gast in de Pastorietuin. Het verband met Ardooie is vlug gelegd: de kruisboog. Met verschillende workshops laten ze kinderen proeven hoe het er in de middeleeuwen aan toe ging, met uitleg over de wapens en pantsers.

Er wordt een traditionele smidse opgezet en er is mogelijkheid om aan (kinder)kruisboogschieten te doen. Men kan er ook kennis maken met de schildknapenschool.

Volgens jaarlijkse traditie is er na de stoet ook een choco- en koekenbedeling voor de kinderen

Ook dit jaar zijn er weer een aantal unieke straattheateracts van een uitzonderlijk niveau en dit vanaf 16.15 uur. Je kan er onder andere kennismaken met Cirq Diabolique. Met hun bokkenpoten springen en lopen deze duivels boven en tussen het publiek. Met fakkels en vuurwerk brengen ze een beetje hel op aarde!

Daarnaast is er Kostumation met een parade van vuurmeesters, dansers en een vierpotig steltloopmonster, gevolgd door een vuurshow met tal van vuurtechnieken. De i-Puppets van Nederland zijn dan weer onderzoekers van deze planeet, ontdekkingsreizigers van onze tijd. Vreemd, grappig of angstaanjagend: oordeel zelf maar! Ten slotte is er nog Strussi, zowaar de liefste struisvogel die er rondloopt op deze aardbol. Toch heeft hij één zwak punt: kaartjes pikken.

De stoet

Om 17 uur belt de Ardooise Belleman de 43ste Sint-Maartensstoet op gang: het hoogtepunt van de dag! Liefst 35 groepen maken de stoet die start in de Motestraat en verder trekt door de Kortrijksestraat, Prinsendreef, Mgr. Roelensstraat, Marktplein, Stationsstraat, Van Geluwestraat, Watervalstraat, Stationsstraat, Marktplein en Polenplein.

De stoet eindigt op ‘t Jaekensplein, in de O. L. Vrouwstraat en Brabantstraat. Volgens jaarlijkse traditie is er na de stoet ook een choco- en koekenbedeling voor de kinderen in de chocotent op het Marktplein (kinderzone).

Tussen 17 en 20 uur kan je stemmen op je geliefkoosde vereniging. Sms ‘stoet’ gevolgd door het nummer van je favoriete wagen of groep naar 0485 66 28 67. Om 21.45 uur volgt de prijsuitreiking van de mooiste wagen, de mooiste groep en de publieksprijs.

Vuurwerkshow

Na de stoet barst het Sint-Maartensfeest volledig uit zijn voegen, wederom op drie locaties. In het Volkspark is er om 21 uur verbranding van Pietje Pek door het Ardooise brandweerkorps, gevolgd door een fantastische vuurwerkshow.

In Bar Tiste op het Marktplein wordt de tent om 20 uur op zijn kop gezet met een optreden van Elke, Barry en Tistn. Om 22.30 uur neemt Studio Hurricane de tent over. In zijn eigen onnavolgbare stijl gaat Eddy er nog eens volop tegen aan. De betere rockskieven van de jaren 70, 80 en 90 passeren zeker de revue. Ook in de feesttent op het Polenplein wordt feestgevierd met dj Lucki Luc.

Onze Ardooise Dennis Cartier volgt om 00.30 uur en om 1.30 uur wordt de avond afgerond met DJ Vanathic, de huis-dj van Club Brugge. Alle activiteiten hebben gratis toegang.