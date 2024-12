25ste editie kerstconcert in Sint-Mauritiuskerk steunt goede doelen: Klassieke en moderne kerstliederen

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de werkgroep KERCONVAR opnieuw een kerstconcert in de kerk van Varsenare. Het is maar liefst het 25ste kerstconcert op rij.

KERCONVAR staat voor kerstconcert Varsenare. Een aantal enthousiaste burgers uit het verenigingsleven staan samen met de pastoor in voor de organisatie van het gebeuren. Jef Van Torre en Dirk Algoet waren er van meet af aan bij, samen met pastoor Bart Demuynck, Ilse Vandenbroucke en Kristof Janssens werken ze alles uit.

Sint-Rikierskoor

“Wij zijn verheugd om de goegemeente uit te nodigen voor de 25ste editie van het jaarlijkse Kerstconcert Varsenare. Dit jaar hebben we het genoegen om het Sint-Rikierskoor Bredene te verwelkomen voor een sfeervolle avond”, zegt Kristof Janssens.

“Na een korte inloopperiode ontstond het Sint-Rikierskoor officieel in november 1992 als Gregoriaans Mannenkoor. Die mannen traden op bij belangrijke liturgische momenten en brachten inderdaad uitsluitend gregoriaanse gezangen.”

Vierstemmig

“Maar al vlug werd dat mannenkoor aangevuld met vrouwen en naast gregoriaanse gezangen kwamen dan ook Nederlands- en anderstalige muziek op het repertoire. De laatste twaalf jaar staat het Sint-Rikierskoor onder de bekwame en gepassioneerde leiding van dirigent Marc Celis. Zijn aanpak zorgde ervoor dat het koor verder ontwikkelde tot een volwaardig vierstemmig gemengd koor dat zowel letterlijk als figuurlijk de eigen grenzen telkens weer verlegt. Ze brengen een gevarieerd programma van zowel klassieke als moderne kerstliederen, met Cathérine Matthys als soliste.”

Goede doelen

Deze lustrumeditie belooft opnieuw een bijzondere avond te worden, waarbij de opbrengst zoals altijd ten goede komt aan diverse goede doelen. In het verleden werden organisaties als Amizant, De Zandberg en Licht en Liefde gesteund. Na het concert is er nog een gezellige receptie achteraan in de kerk, waar met een drankje kan worden bijgepraat.

De eerste consumptie is inbegrepen in de prijs van het ticket. Het optreden vindt plaats op zondag 22 december om 16 uur in de Sint-Mauritiuskerk in Varsenare. Tickets kosten 15 euro, te verkrijgen bij de organisatoren.

Info en tickets: Jef Van Torre, 0472 96 78 32