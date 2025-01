250 ijsberen duiken ijskoude Noordzee in aan Surfers Paradise in Knokke

Het nieuwe jaar begon op een verfrissende en avontuurlijke manier op het strand van Surfers Paradise in Knokke-Heist. Maar liefst 250 deelnemers verzamelden zich voor de allereerste Winterduik van 2025, georganiseerd door Think Tomato. De deelnemers, van jong tot oud, trotseerden de ijskoude golven van de Noordzee en beleefden een onvergetelijke start van het nieuwe jaar.

“De winterduik begon met een gezamenlijke opwarming en was een ware uitdaging door de stevige 7 Bft wind en de ruige golven. De watertemperatuur was 6 graden”, zegt Frank Vanleenhove, één van de initiatiefnemers. “Maar met de hulp van de reddingsdiensten van Kripajet en de zeeredders van Knokke-Heist werd de veiligheid van de deelnemers te allen tijde gewaarborgd. Iedereen ontving bij het aanmelden een opvallende rode muts, waarmee ze deel uitmaakten van een uniek, kleurrijk gezelschap dat zich vol enthousiasme in de zee stortte.”

Na de verfrissende duik konden de deelnemers zich opwarmen met een heerlijke traktatie: verse balletjes in tomatensaus, verzorgd door Think Tomato. “Het was een zeer geslaagde eerste editie en Think Tomato en Surfers Paradise kijken ernaar uit om van de winterduik in de komende jaren een vaste traditie te maken”, besluit Vanleenhove. (MM)