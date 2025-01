Het kermiscomité van Sint-Juliaan startte het nieuwe jaar met Toontjes Aperitiefconcert. Meteen was het de aftrap van een jaar vol activiteiten, te beginnen met de Toontjes Mountainbiketocht op zondag 26 januari. Minder geoefende fietsers kunnen dit jaar ook deelnemen dankzij de nieuwe gezinsfietstocht.

OC De Hazebrug liep op zondag 19 januari aardig vol voor Toontjes Aperitiefconcert, de nieuwjaarsreceptie van het kermiscomité van Sint-Juliaan. “Iedereen was welkom om te toosten op het nieuwe jaar met een hapje en een drankje terwijl je kon luisteren naar de accordeonmuziek van Marleen en Jan”, vertelt voorzitter Stephanie Jonckheere.

Veel tijd om uit te blazen hebben de comitéleden niet, want een week later moeten ze alweer aan de bak. “Op zondag 26 januari hebben we al onze volgende activiteit: de 23ste Toontjes Mountainbiketocht. We stippelden tochten uit van 25, 35 en 45 km en er zijn twee wegritten, van 40 en 60 km. Nieuw is de gezinstocht van 27 km, dus iedereen kan deelnemen”, vervolgt Stephanie.

Pechdienst

“Starten kan vanaf 8 tot 10 uur voor de tocht van 60 km en tot 11 uur voor de tochten van 35 of 45 km. Er is een uitgebreide bevoorrading, er zijn warme douches tot 13 uur en verder nog fietsreiniging en een pechdienst. Inschrijving en vertrek vind je aan De Hazebrug.”

Toontjes Aperitiefconcert en Toontjes Mountainbiketocht zijn de eerste van vele activiteiten die het kermiscomité organiseert in 2025. “Op 15 maart hebben we ons eetfestijn en op 1 mei staat de achtste Toontjes Tourtocht op de agenda, een mooie rondrit voor oldtimers, youngtimers en exlusieve auto’s langs landelijke wegen. Daarna is het weer uitkijken naar de jaarlijkse kermis, die dit jaar plaatsvindt van 11 tot 14 juli”, besluit Stephanie.