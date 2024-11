18de Kerst in Lauwe op nieuwe locatie: “Warm, feestelijk moment met de hele gemeenschap”

Kerst in Lauwe in intussen een begrip geworden en de Lauwenaars willen dit voor geen goud ter wereld missen. Toch stond de 18de editie wankel door de werkzaamheden, maar een oplossing werd gezocht én gevonden.

“Onze gezelligste eendagskerstmarkt zal toch het ‘kerstlicht’ zien op 7 december en dit jaar op een alternatieve locatie”, zegt schepen van Evenementen Kasper Vandecasteele. Stad Menen zette alles in het werk om een volwaardige, veilige en vooral sfeervolle editie van dit geliefde evenement te organiseren. Om deze vertrouwde warme en gezellige Kerst in Lauwe te blijven garanderen, werden er maar liefst 85 kerstkraampjes en kerstanimatie slim verspreid over een alternatieve route. “Het was een uitdaging om een even goede puzzel te leggen, maar we hebben ervoor gezorgd dat zowel bezoekers als standhouders zorgeloos zullen kunnen genieten van een onvergetelijke avond”, zegt Kasper.

Openingsmoment

Het kerstdorp zal dit jaar opgebouwd worden op de parking van de sporthal Ter Leie. De lokale verenigingen zullen met hun kraampjes zorgen voor de nodige feeststemming. Alsook livemuziek, straatacts en originele kerstanimatie zullen er voor een magische sfeer zorgen. “Van 16 uur tot 23 uur zullen bezoekers kunnen genieten van de vele kraampjes in de Hospitaalstraat en Larstraat.”

Extra comfort

“We bieden de bezoekers opnieuw extra comfort met een gratis busdienst van en naar Menen en Rekkem. Het officiële openingsmoment vindt plaats om 17 uur op de parking van de sporthal in aanwezigheid van de Wieltjesambassadeur Aili Deweerd en vice-ambassadeur Emma Foulon”, vertelt Kasper. En zoals de traditie het wil, verzorgt het Rekkems Dorpsmuziek de muzikale noot tijdens deze opening

“We bedanken alvast onze lokale verenigingen, de standhouders en andere medewerkers voor hun inzet om dit evenement weer onvergetelijk te maken. Samen zullen we ervoor zorgen dat Kerst in Lauwe kan blijven wat het altijd is geweest, een warm, feestelijk moment om met de hele gemeenschap te beleven”, besluit Kasper Vandecasteele.

Meer info: Dienst Evenementen – 056 52 94 15 – evenementen@menen – www.menen.be/kerstinlauwe