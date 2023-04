Vrije basisschool Wijnendale sinds maandag in schitterende nieuwbouw: “Het leek net opnieuw de eerste schooldag”

“Al is Pasen intussen voorbij, het leek net opnieuw de eerste schooldag”, lacht juf Eline Fiems van het eerste leerjaar. Vorige maandag hebben alle leerlingen en leerkrachten van vrije basisschool Wijnendale hun intrek genomen in de schitterende nieuwbouw die de Scholengroep Sint-Rembert heeft laten bouwen. De verhuizing van het materiaal net vóór en in de paasvakantie had logischerwijze heel wat voeten in de aarde, maar loonde meer dan de moeite.

Nooit eerder beschikte de Wijnendaalse school van de eerste peuterklas tot en met het zesde leerjaar over zulke moderne en eigentijds uitgeruste klaslokalen. De peuters en kleuters hebben hun onderkomen op de gelijkvloerse verdieping met tuintje! en de leerlingen van het basisonderwijs genieten van een panoramisch uitzicht op de eerste en tweede verdieping van het gebouw, dat uit drie lagen bestaat. Beneden bevinden zich, behalve de kleuterklassen, ook de leraarskamer, een polyvalente zaal die tevens als eetzaal gebruikt wordt, het secretariaat, het onthaal, het bureau van de directeurs Geert De Cuyper en Charlien Declercq en het zorglokaal.

De nieuwe turnzaal staat los van het hoofdgebouw en wordt voorlopig nog niet gebruikt, vooral vanwege het gevaar door het passerende werfverkeer. Tussen nu en eind augustus wordt de oude school afgebroken (behalve het ‘voorgebouw’ en een toilettenblok) en wordt de nieuwe speelplaats aangelegd. Op de foto’s in de prachtige lokalen links de kleuters uit de Pandaklas van juf Kristien Naert en rechts de leerlingen uit het derde leerjaar van juf Liesbeth Strubbe. (foto’s JS)