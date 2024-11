Vriendinnen zamelen geld in voor de Warmste Week ter nagedachtenis van Juline (18)

Op 6 juni vorig jaar besloot Juline (18) uit het leven te stappen. Vriendinnen Tess, Roos en Wiktoria organiseren ter ere van haar een snoep- en studentenhaververkoop. Symbolisch én met een hoger doel. “We hopen mensen duidelijk te maken dat je nooit alleen bent.”

Geen enkele van haar vriendinnen die noodlottige dag op 6 juni 2023 zien aankomen. “Ze lachte, ze danste, maakte grapjes. Ze beurde ons de hele tijd op en maakte ons gelukkig”, vertelt Tess Depuydt uit Wevelgem. “Niets verried dat ze de lach op haar gezicht niet echt was.”

Tess zat samen met Juline De Merlier, die in Ronse woonde, op school. Tess werd gepest, Juline later ook. Het zorgde een band tussen beide meisjes. “We waren beiden gebroken door dat pesten. Ze maakten onze persoonlijkheid kapot en haalden ons zelfvertrouwen naar beneden. In plaats van erover te praten, vluchtten we echter van het probleem en gingen we uit.”

Praten. Dat is de essentie volgens Tess. “Zij was altijd bereid te luisteren, maar praatte nooit echt over haar eigen problemen. Ze sloot zich wat op in haar kamer. Ze probeerde op haar eentje aan zichzelf te werken. Dat ze zo diep zat, wisten we pas toen het te laat was.”

Eenzaamheid

We, dat is naast Tess ook Roos Vandercruyssen en Wiktoria Kwiatkowska uit Oudenaarde. De drie vriendinnen van Juline proberen nu iets positiefs te koppelen aan het verlies door geld in te zamelen voor de Warmste Week. Het thema eenzaamheid hangt volgens hen dan ook nauw samen met het verhaal van Juline. “Ze was dan wel vaak omringd door vriendinnen, achteraf gezien was ze ook heel eenzaam.”

Door de actie op te zetten hopen ze het thema bespreekbaar te maken. “We willen haar niet enkel trots maken, we willen ook een verschil maken. Als je niet goed in je vel zit, gepest wordt, of gewoon steun nodig hebt: praat. Je valt er nooit iemand mee lastig. Je bent nooit alleen”, aldus Tess.

Hun boodschap valt alvast niet in dovemansoren. Op TikTok en op Facebook maken ze er promotie mee. “Iemand die we niet kennen, stuurde al een bericht dat het impact heeft. Dat ze nu echt de stap zette om te praten. Dat sterkt ons toch wel.”

Symbolisch

Om geld in te zamelen verkopen de drie vriendinnen snoep en studentenhaver. Symbolisch. “We zouden normaal alle twee het zevende jaar chocolade volgen in Ter Groene Poorte en zo naar Mexico gaan. Bovendien maak ik de chocolade zelf op de plaats waar we samen een workshop volgden. In bloemetjesvorm, want ze was gek op bloemen.”

De verkoop gaat intussen goed. Het zorgt voor een dubbel gevoel. “We hadden het liever niet moeten doen. We worden nu telkens geconfronteerd met het feit dat ze hier niet meer is wat het emotioneel maakt, maar het sterkt ons ook dat we zo iets kunnen betekenen.”

Een zakje snoep kost 5 euro, studentenhaver 10. De opbrengst gaat integraal naar De Warmste Week. Bestellen kan tot en met 6 december via deze link. In de omgeving van Brugge, Kortrijk, Gent of Oudenaarde wordt de bestelling persoonlijk geleverd. (JDW)