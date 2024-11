Vriendenkring Zuienkerke pakt uit met vijfde ontbijtactie voor basisschool ’t Polderhart

Vriendenkring Zuienkerke, het oudercomité van de gemeentelijke basisschool ’t Polderhart, houdt op zondag 24 november weer zijn jaarlijkse ontbijtactie met afhaling of thuislevering. De opbrengst gaat naar de schoolwerking.

Achter de schermen is er bij basisschool ’t Polderhart sinds jaar en dag een enthousiast oudercomité actief. Vriendenkring Zuienkerke steekt trouw mee de handen uit de mouwen als de school iets organiseert – denk maar aan het jaarlijks grootouderfeest of de vaste bingoavond – maar neemt ook zelf graag initiatief. Van een jaarlijkse fuif over lezingen, tot het samenstellen van een gezonde fruitsalade voor de kinderen. “Maar we zijn in de eerste plaats een spreekbuis voor de ouders”, zegt voorzitster Aagje Verstraete. “Een van de thema’s die hier bijvoorbeeld enorm leven, is de verkeersproblematiek aan de schoolpoort. Met de verkiezingen in aantocht hebben we dat aangekaart bij het gemeentebestuur.”

De actieve ouderkring zorgt er daarnaast voor dat er extra geld in het laatje komt. Zo werd met de opbrengst van de jaarlijkse ontbijtactie, de bingoavond en de fuif Polderhart By Night de speelplaats gepimpt en kwam er ook een moestuin. “Er is altijd wel iets te doen”, zegt Lindsey De Meulenaere. “Zo bakken we met carnaval cupcakes voor de kinderen en staan we hier tijdens De Warmste Week met een ouderbar. Naast onze vaste stuurgroep van twaalf, kunnen we altijd op extra helpende handen rekenen.”

Ondertussen is daar ook echte vriendschap uit voortgevloeid. “Voor mij was dat een van de beweegredenen om me bij het oudercomité aan te sluiten. Wij wonen zelf niet in Zuienkerke en ik kende hier niemand”, zegt Lisa Dierickx. “Iedereen kent hier iedereen. Anderzijds blijft het ook een klein schooltje: met hun beperkte team kunnen ze wat hulp van de ouders wel gebruiken.”

Gratis voordracht

Op donderdag 14 november organiseert de Vriendenkring samen met de gemeente en Huis van het Kind Blankenberge-Zuienkerke vzw een sprekersavond over digitalisering bij schoolgaande kinderen. Ook thema’s als sociale media en cyberpesten komen daarbij aan bod. De gratis voordracht vindt van 19.30 tot 21.30 uur plaats in De Notelaar, Nieuwe Steenweg 96. (WK)