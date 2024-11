Vriendenkring serveert spaghetti op Campus Bellevue: “Om de schoolwerking te ondersteunen”

Op vrijdag 22 november organiseert Vriendenkring – een organisatie die bij de Bellevueschool hoort – z’n vierde editie van de spaghettiavond op Campus Bellevue om geld in te zamelen om ook kwetsbare kinderen alle middelen en mogelijkheden te bieden die ze verdienen.

De spaghettiavond wordt georganiseerd door Vriendenkring, een organisatie die bij de school hoort en bestaat uit enkele ouders, sympathisanten, leerkrachten en oud-leerkrachten. Zij zamelen regelmatig geld in om de school te steunen bij belangrijke uitgaven zoals uitstappen, werkingsmiddelen, een traktatie enzovoort. “We proberen op die manier alle leerlingen de kans te geven om aan activiteiten deel te nemen die voor hen anders onbetaalbaar en onhaalbaar zouden zijn”, vertelt directeur Elias Rommens.

Meerdaagse schoolreizen

“Onze Vriendenkring organiseert deze spaghettiavond dus om de schoolwerking te ondersteunen. Concreet gaat dit jaar het grootste deel van de opbrengst naar de meerdaagse reizen. De Vriendenkring voorziet per leerling een extra bedrag om de kosten te drukken, want meerdaagse schoolreizen worden elk jaar duurder”, stelt Elias vast. “We willen elke leerling de kans geven om deel te kunnen nemen. We hopen tussen de 2.000 en 3.000 euro in te zamelen. Hoe meer er binnengehaald wordt, hoe meer activiteiten georganiseerd kunnen worden voor de leerlingen.”

Bellevue voorziet onderwijs voor zowel kleuter, lager als secundair onderwijs. Voor 13 euro of voor 7 euro voor kinderen tot 12 jaar kan je à volonté genieten van spaghetti in de ‘reffetorio’ van de Bellevueschool in de Bellevuestraat 28 in Izegem en zo de leerlingen steunen om aan tal van leerrijke activiteiten te kunnen deelnemen. De deuren openen vanaf 18 uur. Er is ook de mogelijkheid om vegetarisch te eten voor wie dat wenst. De plaatsen zijn echter beperkt. (RV)