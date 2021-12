Vrienden van de Quiz vuren vier opeenvolgende avonden vragen af in Den Arend: “Alternatief voor jarenlange traditie”

De Vrienden van de Quiz sluiten het jaar af met een heuse quizweek. In café Den Arend, hun vertrouwde stek, serveren ze van maandag 27 tot en met donderdag 30 december elke avond vragen over een ander thema. Komen aan bod: sport, muziek, jaaroverzicht en zelfs erotiek. “In feite grijpen we terug naar een jarenlange traditie”, zegt Tony Lambrecht.

De maandagavondquiz in achtereenvolgens D’Hespe, Ter Halle en Den Arend is al 30 jaar een begrip in Tielt. “Al van toen ik in eigen Tielt de lerarenopleiding volgde en D’Hespe ‘ons’ café was”, zegt Tony Lambrecht, een telg van het zevenkoppige quizmasterscollectief.

Iets jonger is de traditie om elk eindejaar op één avond uit te pakken met een dubbele quiz. “Eerst een hele serie sportvragen, gevolgd door een XXX-quiz in de latere uurtjes”, lacht Tony. “Een week later stond steevast een jaaroverzichtquiz op het programma met 100 vragen in plaats van de gebruikelijke 35 op maandagavond.”

Sluitingsuur respecteren

De laatste editie van de eindejaarsquizzen vond plaats in 2019, maar sindsdien ziet de wereld er heel anders uit. Ter Halle sloot de deuren en corona trok in 2020 een vette streep door de quiztraditie. “Mede door de verhuizing van Jochen Lefebre naar Den Arend zijn we nu in het café van Lieze Baert actief. Zij moet zich natuurlijk ook houden aan het verplichte sluitingsuur. In de wetenschap dat iedereen om 23 uur buiten moet zijn was een dubbele quiz geen optie.”

Tussen pot en pint groeide het idee om de verschillende thema’s uit te gieten over meerdere avonden in één week. “Over drie van de vier kon door ons verleden geen discussie zijn en met mijn neef Bert Lambrecht van Maïskie Molie, met wie ik lang een muziekquiz organiseerde in de Europahal, steek ik voor de gelegenheid een PubPopQuiz in elkaar”, zegt Tony Lambrecht nog. Die staat gepland op woensdag 29 december en wordt voorafgegaan door een sportquiz (maandag 27 december), een XXX-quiz 16+ (dinsdag 28 december) en gevolgd door een jaaroverzichtsquiz (donderdag 30 december). “De erotiekquiz stoppen we in een ludiek jasje, zonder het al te schunnig te maken.” Aanvang is telkens om 20.30 uur. Maximaal vijf deelnemers per ploeg.

Anderhalf uur per avond

“Om ons netjes aan de regels te houden, streven we ernaar alle vragen gesteld en alle antwoordbladen verbeterd te hebben binnen het anderhalf uur”, klinkt het nog. “Het gaat echt om caféquizzen op instapniveau, waar eigenlijk iedereen kan aan deelnemen. Onze hobby is in deze tijden vrij onschuldig, omdat alle ploegen netjes aan tafels zitten en er tussendoor amper verloop is.”

De Vrienden van de Quiz zijn verheugd om zo voor een klein beetje licht te kunnen zorgen in de voorts vrij donkere Tieltse eindejaarsperiode, zonder kerstmarkt of kerstcorrida. Lieze Baert lanceert voor de gelegenheid een speciaal quizweekmenu in Cambrinus naast Den Arend, waarbij je de keuze hebt tussen een Cambrinus aardappel ham/zalm of een beef- of peperburger (met 20 procent korting) plus een gratis pint of frisdrank. Reserveren kan tot de dag voor de quiz waaraan je deelneemt via 0474 13 72 21. Zo ben je meteen ook zeker dat je tijdig gegeten hebt.

Vooraf inschrijven

Voor de quizzen zelf dien je ook vooraf in te schrijven via een digitaal formulier op de Facebookpagina ‘Vrienden van de quiz’. Het aantal tafels is beperkt tot tien per avond. Deelnemen is gratis. Ploegen die aan alle vier de quizavonden deelnemen krijgen als afsluiter een rondje van het huis. (TVW)