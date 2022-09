Vrienden en zoon John Beeckaert strooien as uit in Middellandse zee:“Johns laatste wens is uitgevoerd”

Vriendschap, voor het leven en daarbuiten. De vrienden van John Beeckaert vervulden afgelopen week de laatste wens van de vastgoedmakelaar, bijna 2 jaar na zijn overlijden. Zijn as werd uitgestrooid in de Middellandse Zee, de de plaats waar de Markenaar zo graag tot rust kwam.

“Ik heb nog maar een jaar te leven en het is dan nog corona ook!” Tijdens zijn deelname aan Leef!, het tv-programma waarin James Cooke mensen volgde tijdens hun laatste dagen, wist de Markenaar meteen alle harten van tv-kijkend Vlaanderen te veroveren.

In 2019 kreeg hij een bikkelharde diagnose te verwerken: terminaal. Op 30 december 2020 koos John voor de ultieme uitweg, die van euthanasie.

“John was een bon vivant, een rasechte levensgenieter maar had voor zichzelf al uitgemaakt dat hij aan het einde van zijn rit was gekomen.” Pierre Daen (62), boezemvriend van John, heeft het laatste jaar van de Markenaar van dichtbij meegemaakt en blikt graag terug op de ontelbare goede momenten.

John zal onze drijfveer zijn telkens wanneer het even minder gaat

“Ik ben zoals een oude auto, de carrosserie ziet er misschien nog goed uit maar de motor is versleten! Dat was een typische reactie die je van John kreeg toen je hem probeerde aan te moedigen. De man was enorm georganiseerd en had ook zijn afscheid voorbereid tot in de kleinste details. Zijn verjaardagsfeest en zelfs een afscheidsfeest in het Bockor Café van Lauwe, zijn geliefkoosde stek. Hij stak het zelf allemaal in elkaar. Hij wilde genieten van de tijd die er nog restte maar wilde niet verder leven als een plant in een ziekenhuisbed. De coronaperiode was dan ook een hel voor hem want de levensgenieter van weleer zag zich, in zijn laatste maanden, volledig geïsoleerd. Zijn keuze voor euthanasie was er eentje die hij erg bewust had genomen. Hij wilde niet afzien, hij wilde niet dat zijn familie en vrienden hem zagen aftakelen.”

John Beekaert gaf een afscheidsfeest in het Bockor café in Lauwe. Op de foto: uitbaatster Caroline en Pierre Daens. © CL

Tijdens zijn deelname aan het tv-programma liet John weten dat hij zijn vrije tijd graag sleet in Zuid-Frankrijk en dat zijn as, na zijn overlijden, ook het liefst daar mocht worden uitgestrooid. “John en het zuiden? Dat was de logica zelve”, gaat Pierre verder. “Zijn zoon is er zelfs gedoopt geweest, om maar te zeggen hoe graag hij er zijn tijd versleet. Toen we hoorden dat hij er graag zijn as uitgestrooid zou zien, hebben we hem die belofte gemaakt. Ook dat was allemaal geregeld, tot zijn crematie toe maar eenmaal hij naar het hiernamaals was vertrokken, was het aan ons om zijn laatste wens tot uitvoering te brengen.”

Laatste rustplaats

De nasleep van de coronacrisis bracht nog wat vertragingen met zich mee maar afgelopen week brak het moment dan eindelijk aan. Pierre reed samen met Johns zoon Charles en andere vrienden Leopold Dekeyser en Jurgen Vandamme richting Juan-Les-Pins. “Het was de vakantiebestemming van John bij uitstek. Op 7 september huurden we een bootje en trokken we de zee op”, gaat Pierre verder. Op het water, tussen de eilandjes Saint-Honorat en Sainte-Marguerite, ontkurkten we een fles champagne en om 11.30 uur strooiden we de as uit. We hebben elk een deeltje van de as genomen en hem zo naar zijn laatste rustplaats laten glijden. Nadien hebben we zijn urne met water laten vollopen, om die dan op die manier te laten zinken. Het was een erg bijzonder moment, emotioneel zelfs, vooral met de zon die op het wateroppervlak viel. Natuurlijk kwamen er tranen aan te pas maar we kunnen niet zeggen dat we voluit hebben zitten wenen. John zou dat niet gewild hebben, hij wilde dat we ten volle probeerden te genieten van het leven dat we hadden.”

Met het uitstrooien van de as werd de laatste wens van John ingewilligd, al wil dat niet zeggen dat hij vergeten zal worden. “Voor ons was het belangrijk dit hoofdstuk af te sluiten, een einde te schrijven voor dit verhaal”, sluit Pierre af. “Natuurlijk gaan we John voor altijd in dat speciale plekje in ons hart dragen en vergeten zullen we hem nooit. Toch mogen we niet vast blijven zitten in een spiraal van rouw. Vanaf nu zullen we telkens aan hem denken als we een glas champagne drinken of wanneer we het liedje ‘only the strong survive’ horen. Hij zal ook onze drijfveer zijn, telkens wanneer het even minder gaat of wanneer we in een dipje terecht komen. We brachten ook James Cooke op de hoogte, die op zijn beurt met heel wat hartjes zijn steun liet blijken.”