Vrederechter bevestigt wettigheid onteigening voor uitbreiding Tieltse kunst- en muziekacademies

Goed nieuws in het nieuwbouwdossier voor de Tieltse kunst- en muziekacademies. Een vrederechter heeft namelijk de wettigheid van de onteigening van de voormalige Tiltex-site vastgesteld in het voordeel van de stad.

De uitbreiding van de academies, die al jaren met een nijpend plaatsgebrek kampen, is naast de collegesite een van de heetste hangijzers van het afgelopen decennium in Tielt. Begin vorige legislatuur werd voor de uitbreiding resoluut gekozen voor een perceel van zo’n 3.000 vierkante meter aan het Maczekplein, maar die grond is eigendom van een projectontwikkelaar, die er oorspronkelijk een appartementencomplex wou bouwen. Onderhandelingen leverden niets op, waarop de stad een onteigeningsprocedure opstartte. “De vrederechter heeft op 6 januari in het voordeel van de stad geoordeeld en wees alle claims van de tegenpartij af”, aldus bevoegd schepen Vincent Byttebier (cd&v).

Net op tijd

Eerder wist Tielt een subsidie van 13,5 miljoen euro te bemachtigen voor de bouw van de nieuwe kunstencampus, gepaard gaande met een ambitieus DBFM-scholenbouwprogramma van de Vlaamse Overheid. Een bouw- en ontwerppartner werd inmiddels ook aangesteld, maar door de lopende procedure bij het vredegerecht (en door de fusie, red.) werd de formele instapbevestiging van Tielt in dat programma uitgesteld tot 30 januari. Het vonnis komt dus net op tijd. De instapbevestiging wordt op 30 januari ondertekend en gaat gepaard met een zekerheidsstelling van 57.419, 23 euro. De tegenpartij kan mogelijk wel nog in beroep gaan tegen het vonnis van de vrederechter. (SV)