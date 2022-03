Vorig jaar bijna 280 explosieven onschadelijk gemaakt aan Vlaamse Kust

In 2021 werden bijna 280 explosieven onschadelijk gemaakt aan de kust. “Dat is het hoogste aantal in de voorbije vijf jaar”, zeggen volksvertegenwoordiger Peter Buysrogge (N-VA) en provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) op basis van informatie van federaal minister van Defensie Ludivine Dedonder.

“Tijdens de voorbije vijf jaar was de gemeente Middelkerke koploper. Op dat grondgebied werden maar liefst 326 interventies gedaan. Daarna volgt Nieuwpoort met 201 interventies en in Koksijde waren er 127 interventies”, aldus volksvertegenwoordiger Peter Buysrogge. “Er zijn geen gegevens ter beschikking over de kostprijs van die operaties.”

“Opmerkelijk is dat het aantal vernietigde zeemijnen sterk gedaald is”, verduidelijkt provincieraadslid Kurt Himpe. “In 2017 werden nog twaalf zeemijnen vernietigd, in 2018 werden er vijf onschadelijk gemaakt en in 2019 slechts één. De voorbije twee jaren werden geen zeemijnen onschadelijk gemaakt in onze territoriale wateren. Deze vernietigingen door DOVO gebeurden trouwens zonder robot.”