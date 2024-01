Voorzitterswissel bij Davidsfonds Kuurne

Sinds begin dit jaar heeft de plaatselijke afdeling van het Davidsfonds een nieuwe voorzitter. Na twintig jaar voorzitterschap droeg huidig voorzitster Catherine Boury de fakkel over, op de eerste vergadering van het nieuwe jaar, aan Karel Decoene. Catherine wil haar leven nu een nieuwe wending gaan geven.

Na twintig jaar met veel enthousiasme de plaatselijke Davidsfondsafdeling te hebben geleid, is Catherine Boury de mening toegedaan dat het hoog tijd geworden is om de fakkel door te geven en zelf een kleinere taak binnen het bestuur van het Davidsfonds op te gaan nemen. Deze overdacht vond afgelopen zaterdag plaats tijdens een vergadering. “Ik ben ervan overtuigd dat het een goed moment is om de afdeling in veilige handen achter te laten en zelf een kleinere taak binnen het bestuur op te nemen”, legt Catherine uit.

“Met veel plezier en dankbaarheid denk ik terug aan ontelbare mooie activiteiten, momenten van creativiteit en gezelligheid. Zoveel boeiende momenten die we samen mochten beleven. Ik mag stellen dat de afgelopen 20 jaar voor mij heel speciaal zijn geweest. Het enthousiasme, geloof in het Davidsfonds Kuurne en de inspiratie van een energiek bestuur dat zoveel hulp voor als achter de schermen bood, versterkten immers het goede gevoel dat ik die 20 jaar lang had. Ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolger Karel dat fantastisch zal doen en dat er daardoor weer nieuwe ideeën zullen komen.”

Heuse uitdaging

Die eerste activiteit als nieuwe voorzitter staat binnenkort al voor de deur voor Karel, gezien op zondag 21 januari in zaal ’t Senter Toast Literair plaatsvindt. “Voor mij wordt het alvast een heuse uitdaging om met even frisse- en creatieve ideeën voor de dag te komen als Catherine”, opent de kersvers voorzitter, “Ik ben alvast blij dat ik omringd wordt door een uitgebreide bestuursploeg waarop ik steeds kan terugvallen. Ook onze financiën en secretariaat krijgen voortaan een nieuw gezicht. Geert Lesage zal zich daarover bekommeren.” Karel Decoene is 60 jaar en is woonachtig in de Boudewijnstraat.