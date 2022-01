Vooruit pleit voor gokverbod voor jongeren onder 21 jaar en vraagt strengere controle in krantenwinkels

Vorig jaar lieten 328 West-Vlamingen zich vrijwillig uitsluiten van het deelnemen aan weddenschappen en andere vormen van gokken. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Melissa Depraetere van Vooruit verzamelde. De Harelbeekse waarschuwt voor het feit dat het aantal krantenwinkels met kansspelen verder toeneemt en het gebrek aan controle op wie komt gokken. “De zwarte lijst moet gelden voor alle kansspelen en er moet een gokverbod komen voor jongeren onder de 21 jaar”, vindt Depraetere.

Casino’s en wedkantoren waar je een gokje kan wagen op bijvoorbeeld sportwedstrijden zijn vandaag al vrij strikt gereguleerd in ons land. Bij krantenwinkels waar kansspelen worden aangeboden, is dat een stuk minder het geval, oppert Melissa Depraetere, Vooruit-fractieleider in de Kamer. “We zien dat almaar meer dagblandwinkels vandaag eigenlijk veredelde gokkantoren zijn en zo de plaats bij uitstek worden waar (jonge) spelers voor het eerst kennismaken met kansspelen.”

Eind 2020 waren er in heel België 1.683 krantenwinkels waar je ook een gokje kan wagen, vorig jaar steeg het aantal vergunningen voor dagbladhandels naar 1.763. Exact 200 daarvan liggen in West-Vlaanderen.

Zwarte lijst

Uitgebreid onderzoek linkt gokproblematiek duidelijk aan middelengebruik, psychiatrische stoornissen en verregaande sociale gevolgen. Met het EPIS-systeem (het Excluded Persons Information System, red.) werd in 2004 een ‘zwarte lijst’ in het leven geroepen om mensen uit te sluiten van deelname aan kansspelen.

Uit cijfers van Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) blijkt dat meer dan 187.000 mensen op die lijst staan, veelal omwille van de aard van hun beroep. Zo mogen politiemensen, magistraten of notarissen niet gokken. Ook problematische gokkers na een gerechtelijke beslissing op die lijst komen te staan.

Maar je kan ook jezelf of een familielid op die zwarte lijst plaatsen. Uit de meest recente gegevens blijkt dat in 2021 328 West-Vlamingen zichzelf hebben uitgesloten van kansspelen en gokkantoren. In slechts zes andere gevallen kwam iemand in het EPIS-systeem terecht door een familielid. Voor heel België ging het in 2021 om iets meer dan 4.400 mensen.

In vergelijking met de voorgaande jaren ligt dat cijfer zeker voor onze provincie een stuk lager. Zo zetten in 2018 en 2019 nog meer dan 400 West-Vlamingen zich op de zwarte lijst, in 2020 ging het om 397 provinciegenoten.

Strengere maatregelen

Maar een van de grootste gebreken van de lijst is volgens Vooruit het feit dat krantenwinkels geen EPIS-check hoeven te doen. Enkel in fysieke speelhallen en casino’s, online kansspelen en in spelautomaten op café wordt je identiteit gecontroleerd. “Het is helemaal niet logisch dat iemand niet binnen mag in een casino maar wel kan gokken in een krantenwinkel om de hoek”, vindt Melissa Depraetere. “Problematisch gokgedrag heeft ernstige gevolgen, maar helaas is en blijft gokken nog altijd erg toegankelijk.”

Vooruit pleit dan ook voor strengere regels, nu bekend is geraakt dat bpost 170 krantenwinkels verkoopt aan een groot gokbedrijf. “Net op plaatsen zoals stations, shoppingcentra en winkelstraten zal gokken en wedden nu nog toegankelijker en aanweziger zijn. Dat zijn plekken waar ook veel jongeren komen. Er is dringend nood aan extra maatregelen, zoals een uitbreiding van de EPIS-lijst naar álle kansspelen, een gokverbod tot 21 jaar en strengere regels rond gokreclame”, besluit Melissa Depraetere.