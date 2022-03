Voortaan wandelen met ezeltjes in reservaat Natuurpunt in Damme

Tijdens de algemene vergadering van Natuurpunt Damme werden de traditionele Uilenburgerprijzen uitgereikt aan enkele leden die hun ezeltjes schonken aan het natuurreservaat. Ze zullen vanaf de zomer ingeschakeld worden in de wandelingen.

Op zaterdag 12 maar vond de algemene vergadering van Natuurpunt Damme plaats in zaal Beuterblomme in Oostkerke. Voorzitter Patrick Meire gaf er een overzicht van de activiteiten in het voorbije werkjaar 2021. “Een aantal zaken spreken toch tot de verbeelding. Een ploeg vrijwilligers onder de bezielende leiding van conservator Rudy Deplae voerde opnieuw heel wat beheerwerken uit in het natuurreservaat in Damme”, wist voorzitter Patrick Meire. “Samen presteerden ze vorig jaar meer uren dan twee voltijdse jobs!”

De voorzitter wees ook op de opnieuw opgestarte samenwerking met sociale instelling De Nieuwe Notelaar uit Brugge waardoor op twaalf namiddagen een groep mensen met een niet aangeboren mentaal letsel in het reservaat ontvangen werd voor het uitvoeren van kleinere klussen.

“Ondanks het vele schrappen van activiteiten door covid konden we toch bijna 800 mensen verwelkomen op de begeleide wandelingen en circa 100 mensen kwamen af op de Open Kijkhut-dagen”, zei Patrick Meire. “Naast de klassieke excursies zetten we steeds meer in op beleving met ook specifieke activiteiten, onder meer voor kinderen. Zo organiseren we vanaf de zomer wekelijks wandelingen met de ezeltjes die op het domein grazen.”

Patrick Meire wees ook op de inventarisatie van nachtvlinders in het reservaat; die resulteerde in 282 soorten waaronder 17 zeldzame en 5 zeer zeldzame waaronder de Rietluipaard.

De Pulse

Volgens de voorzitter schieten ook de werken aan het bezoekerscentrum De Pulse goed op. De voormalige hoeve werd volledig gebruiksklaar gemaakt voor de werking van het secretariaat. Men hoopt in de eerstkomende weken de omgevingsvergunning voor de verbouwing van de vroegere stal in te dienen. Naar traditie werden ook de Uilenburgerprijzen uitgereikt, dit jaar door burgemeester Coens.

De gelukkigen waren Sofie Gheeraert en Koen Deleu en Ferdi Innegraeve en Niki Tytgat. Zij schonken hun ezeltjes aan het reservaat en nemen er de zorg voor op. De ezels staan in voor de begrazing en vormen een mooie attractie voor de wandelaars.

(PDV)