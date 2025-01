Voortaan snellere hulp dankzij Welzijnsonthaal

Advocaten en maatschappelijk werkers houden voortaan een wekelijks spreekmoment in de hal van het Gerechtshof. “Om mensen meteen te kunnen helpen”, luidt het. De eersten werden al meteen doorgestuurd.

Het Welzijnsonthaal in de inkomhall van het Vredegerecht in Oostende is een samenwerking tussen het Vredegerecht, de balie en het CAW. “Een advocaat en iemand van het CAW zijn wekelijks aanwezig om welzijns- en juridische vragen te beantwoorden, mensen te ondersteunen en te adviseren. We zitten zichtbaar in de inkomhall en indien nodig kunnen we beschikken over een apart lokaal“, zo duidt Tinneke van Gijfte van het CAW Noord-West-Vlaanderen. “Men kan hier terecht met vragen over het verlies van inkomsten of afbetalingen, relatie- of familiale problemen en vragen over woonst of inkomen. Aan tafel zitten een maatschappelijk werker en een advocaat. Ons advies is kosteloos.”

In de provincie werken 90 advocaten mee, waaronder een 20-tal uit de Oostendse regio. Filip Mourisse (voorzitter commissie eerstelijnsbijstand) : “Dit gaat verder dan het juridisch eerstelijnsadvies. Vooral in Oostende is er nood, want hier wonen veel mensen met grote problemen. Er is veel kansarmoede en met dit initiatief zullen we die mensen bereiken. We kozen bewust voor dinsdagmorgen omdat er dan een zittingsdag is van de vrederechter.”

Druk

In Brugge is er al een tweetal jaar een Welzijnsonthaal actief. “Daar zijn er wekelijks twee zitdagen en behandelen we rond de 500 dossiers op jaarbasis. We stellen vast dat er ook mensen komen die niet in de rechtbank moeten zijn”, weet Leo Vulsteke, voorzitter van de West-Vlaamse vrede- en politierechters. Iemand liet zich ontvallen : “Huurgeschillen in Brugge gaan vaak over mensen die niet willen betalen, terwijl het in Oostende mensen zijn die niet kunnen betalen.”

Vrederechter

Ook vrederechter Jan Desmet is positief : “Veel mensen komen zelf naar de rechter, maar kennen niet steeds hun rechten. Mensen nemen ook niet steeds hun verantwoordelijkheid. Dit initiatief is een goede zaak, maar we moeten er wel over waken niet te verzanden in verzwaring van de procedures. Mensen moeten snel geholpen worden. Ik heb in elk geval al meteen mensen doorgestuurd.”

Er is op drie momenten gratis juridisch advies : op de Campus Edith Cavell op maandag (9.30 tot 11 uur) en donderdag (17 tot 18.30 uur) en in het Vredegerecht (dinsdag 9 tot 11 uur). Op dat laatste moment is ook iemand van het CAW aanwezig voor het Welzijnsonthaal.