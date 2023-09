Voorlopig nog geen trouwen in open lucht in Brugge

Eens te meer hield gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) een pleidooi voor trouwen in open lucht in Brugge. Volgens schepen Jasper Pillen (Open VLD) zijn er teveel praktische bezwaren: “Pas als het Huis van de Bruggeling verhuisd is naar Huyze Minnewater, kan de afgesloten tuin hiervoor gebruikt worden.”

De heraanleg van het romantische Minnewaterpark noopte raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) om maandagavond tijdens de Brugse gemeenteraad opnieuw zijn voorstel te fungeren om huwelijksplechtigheden in open lucht te organiseren in Brugge: “Het kan in één derde van de Vlaamse gemeenten, waarom niet in Brugge?”

De Geliefden

“Wij blijven pleiten voor het Minnewaterpark, vanaf de lente van volgend jaar. Mocht dit echt niet kunnen, dan opperen we het Burgplein, het gedeelte onder de bomen. Dat is vlakbij het AC Brugse Vrije, waar alle nodige materialen kunnen worden gestapeld. En het beeldhouwwerk “De Geliefden” van het kunstenaarsduo Canestraro-De Puydt vormt dan mee het passende decor”, aldus Pol Van Den Driessche.

Huyze Minnewater

Volgens schepen Jasper Pillen (Open VLD) zou trouwen in open lucht duurder uitvallen: “Er is ook een alternatieve locatie, vlakbij , vereist, voor het geval het begint te regenen. Bovendien moet er in de buurt een plek zijn, waar je al het materiaal kan stockeren: stoelen, geluidsinstallatie. Met stabiele wifi.”

“Mijns insziens komt enkel de tuin van Huyze Minnewater na grondig onderzoek in aanmerking: die is afgesloten, zodat je niet gestoord wordt door passerende toeristen. Eenmaal het Huis van de Bruggeling er zijn intrek gnomen heeft, kunnen we dat daar doen.”