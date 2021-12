Voor het tweede jaar op rij geen boksgala op kerstdag in Izegem

Er komt voor het tweede jaar op rij geen boksgala op kerstdag in het West-Vlaamse Izegem. Door de heersende coronapandemie konden de organisatoren het evenement niet laten plaatsvinden met de voorziene 1500 toeschouwers in sporthal De Krekel. De eerstvolgende boksmeeting in Izegem komt er, wellicht, op 1 november 2022.

“Met onze Boxing Club Izegem zijn we eind augustus van dit jaar een samenwerking aangegaan met Boxing Team Houtland, waar onder andere Filiep Tampere en Delfine Persoon deel van uitmaken”, begon medeorganisator Rudi Compernol zijn uitleg.

“We wilden van onze meetings op 1 november en 25 december nog grootsere evenementen maken. De meeting van 1 november had wel plaats, en werd een succes, maar ondertussen verstrengden de coronamaatregelen zodat we niet anders kunnen dan onze traditionele kerstmeeting af te gelasten. Boksmeetings organiseren zonder publiek is nu eenmaal financieel niet haalbaar.”

Balen

“Natuurlijk is dit balen”, ging Compernol verder. “We hadden zo’n goede samenwerking achter de rug tijdens de meeting van 1 november met de mensen van Boxing Team Houtland. We wilden het tijdens de kersmeeting nog beter doen. Maar organiseren is op die dag onmogelijk. We houden hier een financieel verlies aan over maar het is logisch dat we in de huidige omstandigheden geen kleine 2000 mensen kunnen samenbrengen in een sporthal. De bedoeling was om de boksfans op kerstdag een aantal mooie kampen aan te bieden met in een glansrol enkele beginnende boksers uit West-Vlaanderen.”

“We kunnen onze kerstmeeting moeilijk op een andere datum laten plaatsvinden. Een meeting met zo’n naam ga je niet organiseren in het voorjaar. Bovendien is de sporthal van Izegem niet altijd vrij. Onze eerstvolgende bokskampen zullen dus plaatsvinden op 1 november en 25 december van volgend jaar. IK hoop echt dat we dan voluit kunnen organiseren.”