Voor het negende jaar op rij meer Veurnaars

Stad Veurne is een stad in volle expansie. Niet alleen met projecten als het Suikerpark en in nieuwe industriezones, maar ook het bevolkingscijfer stijgt al 9 jaar na elkaar. Vorig aar werden er 121 extra inwoners geregistreerd, een stijging met 1 %.

Burgemeester Peter Roose verduidelijkt de cijfers: “De stad telde op de eerste dag van het nieuwe jaar 12.297 inwoners. Hiervan wonen er 9.200 inwoners in de stad zelf. Beide cijfers zijn een absoluut record. Maar ook in meerdere dorpen werden in 2021 meer dorpelingen geteld: in Houtem en Beauvoorde zijn bovengemiddeld meer inwoners geregistreerd. In 2021 werden 138 geboorten geregistreerd, een stijging met 22% in vergelijking met vorig jaar. Deze plaatselijke babyboom is veel groter dan de gemiddelde stijging in Vlaanderen (4,2%) en dat is natuurlijk positief voor de verdere verjonging van onze bevolking. Er vielen 179 sterfgevallen te betreuren. Ook daar zien we helaas een stijging (+ 4%) ten opzichte van vorig jaar.”

“De corona-uitbraak in het wzc Ter Linden kan dat cijfer mogelijk wel hebben beïnvloed. Daardoor blijft de natuurlijke aangroei negatief met inwoners minder, maar dat negatieve saldo wordt jaarlijks kleiner. Positief is dat het aantal Veurnaars dat de stad verlaat, kleiner blijft dan het aantal inwoners dat Veurne als nieuwe domicilie kiest. Dat vertaalt zich in een positieve migratie (+ 144 inwoners). In 2021 verlieten 516 inwoners de boetestad, maar er kwamen wel 660 nieuwe inwoners bij. Veurne stelt een positieve input vast van inwoners uit de ruime Westkust: Koksijde (+89), Nieuwpoort (+37), De Panne (+28), Lo-Reninge (+17), Middelkerke (+8) en uit het buitenland (+8). Deze toestroom aan nieuwe inwoners uit de buurgemeenten vertegenwoordigt een kwart van alle nieuwe inwoners.”

Er is een negatief saldo met de steden Diksmuide (-12) en Roeselare (-11). Al negen jaar op rij groeit de bevolking aan in Veurne: sedert 2013 is er een stijging met 8,2%. “Deze cijfers bewijzen dat Veurne voldoende dynamisch en hip is”, besluit de burgemeester. “Deze bevolkingsevolutie is daarenboven complementair met de economische groei bij de lokale economie.”