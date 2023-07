Voor het eerst ook officiële Big Jump in Brugge: “Niet toevallig voor de Coupure gekozen”

Op 27 locaties in België zijn mensen zondag in rivieren, meren of dokken gesprongen om meer aandacht te vragen voor proper water. Het thema van deze 19de jaarlijkse Big Jump was de problematiek van (micro)plastics.

Big Jump is een internationaal evenement waarbij jaarlijks duizenden burgers over heel Europa een sprong in open water wagen voor een betere waterkwaliteit. In ons land wordt de actie gecoördineerd door de ngo GoodPlanet, in samenwerking met Aquafin, de Nationale Loterij en lokale organisatoren.

In Brugge, waar werd gesprongen in de Coupure, namen 40 mensen deel. Schepen van Leefmilieu en Sport Franky Demon gaf het startschot.

Met zijn eerste officieel geregistreerde deelname sluit Brugge aan bij heel wat andere steden en gemeenten in ons land. Vorig jaar namen meer dan duizend mensen deel op 17 locaties, dit jaar namen er al 25 steden of gemeenten deel.

Prangende oproep om beter te doen

Dat er voor de zwemzone aan de Coupure gekozen werd om in het water te springen, is geen toeval, zegt schepen Demon. “We leveren immers al jaren heel wat inspanningen om onze wereldbefaamde Reitjes proper te houden. Het resultaat is deze aantrekkelijke zwemzone van 110 meter met een recreatief en sportief gedeelte.”

“Openwaterzwemmen is erg populair, maar dat kan alleen in proper water. Met de Big Jump willen we samen met tientallen andere steden in ons land een krachtig signaal geven. Dit jaar ligt de nadruk op te veel plastic in onze rivieren. Deze Big Jump is dan ook een prangende oproep om beter te doen.”

“We hopen met deze actie onze bewoners en bezoekers te stimuleren, maar ook te activeren om hier in de toekomst meer aandacht voor te hebben.”

