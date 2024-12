Voor elk kind een pakje dankzij N-VA en Moeders voor Moeders

N-VA Zedelgem organiseerde een speelgoedinzamelactie naar aanleiding van de feestdagen. “Met grote dankbaarheid en vreugde delen we mee dat onze actie een overweldigend succes is geworden. Dankzij de gulle bijdragen van onze inwoners hebben we opnieuw iets moois gerealiseerd en kunnen we dit jaar weer tal van kinderen een warme en feestelijke kerst bezorgen”, zegt Emma Casteleyn namens N-VA Zedelgem. “Onze actie werd georganiseerd in samenwerking met Moeders voor Moeders vzw. Samen zorgen we ervoor dat geen enkel kind deze kerst zonder cadeautje hoeft door te brengen. We willen iedereen bedanken voor de vrijgevigheid. Laten we blijven bouwen aan een samenleving waarin solidariteit en warmte centraal staan. Want samen maken we het verschil!” (BC/foto BC)