Vonk tussen briljanten paar Adriën en Agnes sloeg over op bal in Watou

Adriën Dequidt (86) en Agnes Ruyssen (88) wonen op de Kleine Markt in Watou. Ze huwden op 14 oktober 1959 en vierden dus hun briljanten huwelijksjubileum. De beide jubilarissen kennen elkaar al van hun kindertijd, aangezien ze allebei opgegroeid zijn in Watou.

Adriën werkte destijds eerst bij de boeren en nadien bij aannemersbedrijf Delannoye in De Klijte. Op zijn 55ste ging hij met pensioen. “Ik was ook 33 jaar brandweerman in Watou en ben ook nog lid geweest van de vervlogen Watouse harmonie”, vertelt hij.

Restauratie

Tijdens een bal in het zaaltje van ’t Gemeentehuis in Watou sloeg het liefdesvuur over. “Ik wilde eigenlijk al vlugger trouwen, maar Adriën moest wachten tot hij 21 was”, lacht Agnes.

Het feest vond plaats bij een tante. “We zijn niet op huwelijksreis geweest, want we hadden geen centen. We zijn trouwens nog nooit op reis gegaan, want al ons geld ging naar het restaureren van ons huis.”

Boogschieten

Het koppel kreeg een dochter Nadine, die zelf ook twee zonen heeft. “Ik ben na ons huwelijk gaan dienen en daarna was ik tien jaar poetsvrouw bij Meubels Boone in Poperinge. Adriën en ik hebben altijd graag aan boogschieten gedaan, waarbij ik alleen schoot op de liggende wip en Adriën ook op de staande wip. Maar nu kunnen we dat spijtig genoeg niet meer.”

Hun gezondheid is nog steeds goed, maar ze zijn wat hardhorig en de benen laten het wat afweten. Hun wagen blijft onaangeroerd in de garage staan. “Het gaat niet meer om te rijden met de wagen en ik loop met een stok”, vertelt Adriën.

“Agnes kan niet met de wagen rijden. We voelen ons wat opgesloten. We hebben immers ook maar één dochter Nadine, die met haar man in Kontich woont. We krijgen heel veel hulp van andere familie en vrienden. Maar we blijven vooral veel thuis, waar we graag naar tv kijken.” (PC)