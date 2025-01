Volle kerk voor Heuvellandse nieuwjaarsreceptie

Door het barslechte weer moest de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente uitwijken naar de kerk van Loker, maar dat gaf de receptie meteen ook een bijzonder tintje. De kerk liep goed vol, en bij een natje en een droogje in een stemmige sfeer werden onder de inwoners de wensen uitgewisseld.

Heel toepasselijk was alvast dat de bar werd verzorgd door Jongerenwerking Heuvelland, de christelijk geïnspireerde jeugdgroep die hier wekelijks op zaterdag samenkomt om de misviering bij te wonen. En de bediening liep vlot : niemand hoefde dorst te lijden.

In zijn korte toespraak blikte burgemeester Wieland De Meyer terug op de gemeentelijke realisaties van het voorbije jaar. “Een jaar waarin veel geïnvesteerd werd, met onder meer de dorpskernvernieuwing in Dranouter, waar we nu aan de laatste fase zijn, de aanleg van de drempels in Wulvergem en de rioleringswerken in Sulferbergstraat in Westouter. Maar niet alleen grote werken zijn belangrijk : we willen vooral ook dat iedereen meekan, en daarom hebben we ook flink geïnvesteerd in toegankelijkheid, in elk van de dorpen. Zo bijvoorbeeld in goed uitgeruste bushaltes, zodat iedereen gebruik kan maken van de nieuwe buslijn door Heuvelland.” De burgemeester had het ook nog over de investeringen in de sportinfrastructuur in Westouter en in Nieuwkerke, en natuurlijk, dé topper van de voorbije bestuursperiode : de verbouwing van de Kemmelse kerk tot OC Kemlis. “En project waar iedereen lovend over is : de kerk is weer het centrum van het dorp.”

Burgemeester De Meyer blikte ook even vooruit op het komende jaar, dat volgens hem prachtig wordt. Grote projecten worden de start van de verbouwing van de Kosmos op de Rodeberg, De Wielewaal, de uitbreiding van de bibliotheek in Wijtschate en de nieuwe natuurspeelzone aan de Franse Beek in Westouter. De omgeving rond Het Seultje in Nieuwkerke wordt in een nieuw kleedje gestoken, en De Klijte krijgt als laatste dorp ook zijn openbaar toilet.

Tot slot formuleerde de burgemeester nog enkele persoonlijke bedenkingen. “De sociale en andere media stonden de jongste tijd vol van de opgeklopte politieke perikelen. Of we opnieuw naar de stembus gaan, weet ik niet. Maar wat ik wel weet, is dat we nood hebben aan meer menselijkheid en mededogen. Iedereen die zich inzet voor de gemeente verdient respect. Voor 2025 is mijn wens alvast : minder sociale media en meer sociale contacten !”