Volkstoeloop voor de eindejaarsdrink

“We hebben hier in het OC Vondel al veel meegemaakt maar wat we vandaag beleven, slaat alles. Op de nieuwjaarsrecepties die hier jaarlijks gehouden worden, waren er steeds zo’n 700 à 800 aanwezigen. Vandaag klokken we af op zo’n goeie 1.100 aanwezigen. Allemaal mensen die afscheid willen nemen van het bestuurscollege en de toekomst toch vol vertrouwen tegemoet zien, hoop doet leven is het algemeen motto.” Aan het woord is Filip D’haene, bestuurslid van de gemeentelijke feestcommissie. Filip neemt jaarlijks het aantal aanwezigen op.

Het was inderdaad een nooit gezien spektakel dat beide zalen De Mouterij en de Bottelarij vol liepen met mensen die niet alleen elkaar het beste voor 2025 toewensten, maar vooral gekomen waren om het bestuurscollege te bedanken voor de inzet gedurende de 12 voorbije jaren. De leden van de Chiro en de KLJ zorgden voor een prima vlotte bediening en wie honger had, kon smullen van de heerlijke frietjes met frikandel of brochette van Johny Wastijn en slagerij Jean-Michel. Opende men de deuren om 10.30 uur, dan duurde het tot 12.30 uur vooraleer de burgemeester en de schepenen Seys, Gunst en Priem van hun glas konden nippen.

Afscheidsspeech

Twee schepenen, Bossuyt en Dejonghe, dienden wegens ziekte verstek te laten gaan. Burgemeester Verwilst nam vervolgens het woord en het werd stil, heel stil in het OC Vondel. “Dit is de laatste keer dat we hier in een autonoom Meulebeke elkaar kunnen ontmoeten. Ik wens absoluut niemand het slechte toe maar ik hoop ooit terug te komen in de fusiestad. Ik neem samen met mijn schepenen afscheid van een prachtige gemeente en van mijn geliefde inwoners. Wij zullen ons nu blijven inzetten vanop de oppositiebanken. Ik ben bijzonder dankbaar voor al die samenwerkingen die we samen met verenigingen hebben opgebouwd. De toekomst ligt nu voor ons… mag iedereen gezond blijven, dan zien we elkaar hier over zes jaar terug. Ik ben echt dankbaar dat ik 12 jaar lang jullie burgemeester mocht zijn. Ik wens iedereen een goeie start in 2025.”

Het applaus dat toen volgde dreef de decibelmeters in het rood.