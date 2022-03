Volkscafé Heidelberg in Torhout verkocht voor nieuwe verkaveling

Het volkscafé Heidelberg in de Kasteelstraat in Torhout, dat in 1905 al bestond en oorspronkelijk Edelberg heette, sluit in het najaar definitief de deuren. Eigenaar Kléber Jonckheere, die er bijna 34 jaar de klanten heeft bediend, heeft zijn zaak en de bijhorende grond verkocht. Er komt zo goed als zeker een nieuwe verkaveling.

De kopers zijn Thomas Deswaef (37) en zijn vrouw Cindy Ballière (39) uit de Roeselaarseweg. Ze runnen een schrijnwerkbedrijf, gespecialiseerd in maatwerk en interieurinrichting, en hebben zeven mensen in dienst. Na het slopen van café Heidelberg en het achterliggende zaaltje willen ze op het perceel een aantal betaalbare woningen bouwen, ook voor mensen met een beperkt budget. De plannen zijn nog niet concreet, laat staan goedgekeurd.

Broers Stijn en Pieter Deswaef springen in

De verkoop van het café is rond en op zondag 27 maart stopt Kléber definitief met pinten tappen, maar op zijn vraag halen Thomas en Cindy de sloophamer nog niet boven. De afscheidnemende cafébaas wil namelijk dat duivenvereniging Gans Alleen er tot het einde van het seizoen haar vertrouwde lokaal kan behouden.

Bijgevolg blijft café Heidelberg nog tot zeker begin oktober open. “De vraag was echter wie ik voor dat resterende halfjaar zou vinden om de klanten op hun wenken te bedienen”, zegt Thomas Deswaef. “Ik heb dan maar mooi in de ogen van mijn twee broers Stijn en Pieter gekeken en ja, zij zijn bereid om voor die maanden via een beurtrol in het café in te springen, al behouden ze hun bestaande job. Broer Stijn (44) uit de Kortemarkstraat werkt bij Bascules Robbe en broer Pieter (42), die in Staden woont, bij Metaalwaren Claerbout in Gits.”

Duivenvereniging Gans Alleen kan dit seizoen nog in haar vertrouwde lokaal blijven

Het café zal elke donderdag vanaf 17 uur open zijn, elke vrijdag vanaf 15 uur, elke zaterdag vanaf 13 uur en elke zondag van 9.30 uur tot omstreeks 13.30 uur. Naast de genoemde duivenvereniging zijn er ook nog twee kaartclubs actief: De Heidelbergmanillers en voorts de Kingsclub Heidelberg.

“Ooit hadden heel wat meer verenigingen hier hun lokaal”, zegt Kléber. “Van voetbalclub De Heidelbergboys tot wandelorganisatie Euraudax en schuttersvereniging Willem Tell. Maar toen ik besloot te stoppen en alles te verkopen, heb ik hen aangeraden om een nieuw onderkomen te zoeken. Nu het café toch nog een halfjaar openblijft, zijn sommige misschien te vroeg vertrokken, maar ik kon dat niet weten.”

Kléber (72) woont met zijn vriendin Martine Van de Walle in Lichtervelde. Laatstgenoemde helpt hem in het café. Bovendien is Martine bepalend geweest bij de verkoop. Ze is bevriend met Karin Kindt, de moeder van Cindy Ballière. Op die manier hoorden Cindy en haar man Thomas dat het café te koop stond en kwam het vlot tot een overeenkomst. “En dit voor een heel schappelijke prijs”, beklemtoont Kléber. “Weliswaar op voorwaarde dat Gans Alleen er nog dit seizoen kon blijven.”

Kléber zal na bijna 34 jaar de klanten missen

Café Heidelberg is een authentiek volkscafé, met achteraan een zaaltje dat jarenlang door onder meer schuttersvereniging Willem Tell gebruikt werd. En waar geregeld kampioenenfeesten van verenigingen plaatshadden, maaltijden en danspartijen inbegrepen.

“Aan sfeer is er hier nooit gebrek geweest”, vertelt Kléber. “We hebben in al die jaren veel plezier gemaakt. Uiteraard zal ik de klanten missen, maar ik kom nog geregeld een pintje drinken en een kaartje leggen. Ik ben de wereld niet uit, hé. Ik ben hier trouwens opgegroeid. Het café heeft mijn hele leven bepaald en dat laat je niet zomaar los. Al vond ik het tijd om een punt achter de uitbating te zetten. Ik ben uiteindelijk 72.”

In het café geboren op Onnozele Kinderendag

Het café werd omstreeks 1905 opgestart door Felix Pollet. Diens zoon Cyriel, die als veehandelaar de kost verdiende, nam de zaak in de jaren 1920 over en zijn vrouw Eliza Defevere runde het café. De broer van Cyriel, Emeric Pollet, zat in Canada, maar keerde na het overlijden van zijn vrouw samen met zijn dochter Maria naar Torhout terug en trok bij Cyriel en Eliza in. Zo hielp Maria af en toe in het café mee. Ze trouwde met Jules Jonckheere en bleef er inwonen. Ze kreeg twee kinderen: Lily in 1947, die na twee maanden stierf, en… Kléber eind 1949.

“Op 28 december, Onnozele Kinderendag”, lacht Kléber. “Maar zo onnozel zie ik er nu toch ook niet uit? Enfin, ik ben dus effectief in het café geboren. Nonkel Cyriel overleed en tante Eliza raakte in 1974 verlamd. Bijgevolg werd het café van 1 januari 1975 tot half 1988 verhuurd aan Willy Muylle en Jeanny Adams. Tot ik op 1 juli 1988 de zaak zelf begon uit te baten. Straks dus 34 jaar geleden. Ik had toen nooit kunnen denken dat ik het zo lang zou uithouden. Maar ik heb het me niet beklaagd. Het was een heel mooie tijd.”

Tot 1958 was het café erg klein, maar toen werd het verruimd en in datzelfde jaar verrees achteraan de zaal met de liggende wip voor de schuttersverenigingen.