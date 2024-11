Vogeltentoonstelling ‘De Paradijsvogel Kuurne’ krijgt onverwacht bezoek van inspecteurs het agentschap voor Natuur en Bos

Afgelopen weekend vond in Kuurne voor de 70ste keer de jaarlijkse tentoonstelling van vogelvereniging De Paradijsvogel Kuurne plaats. Daarnaast kreeg de vereniging bovendien voor de vierde keer de eer om ook het provinciaal kampioenschap van West-Vlaanderen voor kleur-, sier- en zangvogels te organiseren. Maar liefst 1.100 vogels afkomstig van 44 deelnemers werden tentoongesteld.

“Met trots kunnen we zeggen dat we de vierde grootste vogelvereniging van West-Vlaanderen zijn,” vertelt Dimitri Devolder, voorzitter van De Paradijsvogel. “Onze vereniging telt ruim 100 leden, en elk jaar zien we ons ledenaantal groeien. We zijn dan ook verheugd dat we dit jaar weer zo’n groot en gevarieerd aanbod aan vogels kunnen presenteren in zaal Kubox.”

De tentoonstelling verliep grotendeels vlekkeloos, al zorgde een onverwacht bezoek van inspecteurs van het Agentschap voor Natuur en Bos voor enige opschudding. Bezoekers die met de auto het parkeerterrein van zaal Kubox opreden, werden vriendelijk verzocht hun koffer te openen voor een controle. Inbreuken bij bezoekers werden echter niet vastgesteld. “Het was even schrikken toen twee mannen in kogelvrije vesten onaangekondigd binnenkwamen,” vervolgt Devolder. “Maar al snel werd duidelijk dat het om een routinecontrole ging. Omdat wij altijd strikt de regels volgen, hadden we niets te vrezen, wat gelukkig ook bleek uit de inspectie.”

De prijzen werden verdeeld over verschillende categorieën. De titel van provinciaal kampioen in de klassen A, B, D en E ging dit jaar naar Kurt Vermet uit Torhout. Bij de jongeren in dezelfde klassen werd Senne Vroman uit Wielsbeke de provinciaal kampioen. Johan Coolman uit Kortemark werd clubkampioen bij De Paradijsvogel Kuurne, terwijl Liam Duplessis uit Izegem de jeugdkampioenstitel in de wacht sleepte. Daarnaast werden er ook nog per sectie deelnemers in de bloemetjes gezet. andere Het jureren van de vogels werd gedaan door 14 keurmeesters van de KBOF.

De vogelvereniging De Paradijsvogel uit Kuurne, werd opgericht in 1957.