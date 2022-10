Vogelgriep bij handelaar Paradijshof Pervijze: maatregelen van kracht

In pluimveebedrijf Paradijshof in Pervijze is vogelgriep vastgesteld. Het federaal voedselagentschap en de stad Diksmuide werden op de hoogte gebracht. Het bedrijf is tijdelijk gesloten. “In een straal van drie kilometer moet het pluimvee afgeschermd worden”, zegt burgemeester Lies Laridon.

Het Paradijshof in de Pervijzestraat in Pervijze is een handelaar in allerlei pluimvee zoals kippen, eenden, zwanen en pauwen. Het bedrijf staat erom gekend speciale rassen aan te bieden. Ook voeders en toebehoren zijn er te krijgen. Tot nu toe bleef het bedrijf gespaard van de vogelgriep, maar uiteindelijk is het nu ook getroffen. Dat delen de zaakvoerders aangeslagen mee op hun sociale media. “Onze grootste vrees is uitgekomen. Een ware nachtmerrie. Er is in Paradijshof vogelgriep vastgesteld. Dit betekent dat wij voor onvoorziene tijd gesloten zijn en natuurlijk geen dieren meer mogen verkopen/aankopen. Wij zijn momenteel ook moeilijk te bereiken waarvoor onze excuses”, klinkt het. Intussen werden het federaal voedselagentschap en de stad Diksmuide op de hoogte gebracht. Er komen nu maatregelen.

Pluimvee afschermen

“Het is het enige bedrijf op ons grondgebied dat momenteel getroffen is”, zegt burgemeester Lies Laridon. “We plaatsen nu borden in de omgeving van het bedrijf en brengen de professionele sector op de hoogte. Er komen meteen een aantal maatregelen, waarvoor we verwijzen naar de site van het FAVV. Zo moet het pluimvee in een straal van drie kilometer rond het bedrijf afgeschermd worden en moeten duivenliefhebbers hun vogels binnen houden. Activiteiten met vogels zoals de duivensport of vinkenzetting kunnen binnen die straal niet plaatsvinden. In een straal van tien kilometer geldt een bewakingszone en we roepen iedereen op tot aandacht. Wie symptomen vaststelt, verwittigt meteen best de dierenarts.”

De laatste weken zijn er meer en meer bedrijven in West-Vlaanderen getroffen door vogelgriep. Verwacht wordt dat dit aantal nog zal stijgen. (JH)