Voetbalveld wordt omgevormd tot buurtpark: krijgt Slijpe weer een horecazaak?

Het voormalige voetbalterrein in Slijpe krijgt een nieuwe bestemming. Waar tot enkele jaren geleden nog volop werd gevoetbald komt een buurtpark met alles erop en eraan. De kantine op het terrein blijft staan en het is de bedoeling om er een horecazaak in te richten. Eerst als pop-up en als de zaak goed loopt mogelijk een vaste zaak. Slijpe zou dan na bijna 20 jaar opnieuw een horecazaak hebben in het dorp.

Door de fusie van SK Spermalie en Davo Westende ligt het voetbalterrein in Slijpe er voetballoos bij. “We hebben een nieuwe bestemming gekozen voor de site die prachtig gelegen is in het dorp. Het terrein wordt omgevormd tot een gezellig buurtpark, waar zowel de inwoners van Slijpe als toeristen terechtkunnen. Heel wat fietsers passeren tijdens hun fietstochten in het hinterland immers Slijpe. Het wordt een park met wandelpaden, diverse groenzones en parkmeubilair”, zegt schepen Henk Dierendonck (Lijst Dedecker).

Fietsknooppunten

In het najaar wordt er op de site ook een geboortebosje aangelegd en in de zomer moet het mogelijk zijn om in het park te picknicken. Het nodige wordt daarvoor voorzien. “Tussen twee drukke fietsknooppunten in en met de aanwezigheid van een fietsoplaadpunt is de site de perfecte verpozingsplek voor fietsers en wandelaars”, geeft de schepen nog mee. “Ook de Freddy Maertensroute en de Tempeliersroute doorkruisen Slijpe.” De toekomst voor de site ziet er rooskleurig uit, ware het niet dat er in het hele dorp geen enkele horecazaak meer is. Het laatste café, café De Sportvriend, werd uitgebaat door Germaine Hubrecht en zij stond van 1960 tot 1993 achter de toog van haar café. Bijna 20 jaar geleden werden de laatste pinten getapt en sedertdien was er geen horecazaak meer in Slijpe.

We lanceren een oproep om de kantine uit te baten als horecazaak

In 2009 en 2011 werd door het toenmalige gemeentebestuur een poging ondernomen om een kandidaat te vinden om in het vroegere gemeentehuis van Slijpe een café in te richten. Er was toen zelfs al een naam, maar café De Tempelier is er nooit gekomen bij gebrek aan interesse.

Kantine

Door de aanleg van het parkje op het voormalige voetbalterrein is er nu een nieuwe opportuniteit ontstaan, want de voetbalkantine verkeert nog in relatief goede staat. “We lanceren nu een oproep naar ondernemers om de kantine uit te baten als horecazaak. Zijn kunnen starten met een pop-upzaak en daarna kijken welke mogelijkheden er zijn, maar de voorwaarden om de kantine uit te baten zullen in alle geval niet streng zijn. Met voordelige en kortetermijnovereenkomsten kan een gemotiveerde ondernemer een extra dimensie breien aan zijn onderneming. Wij kijken eventueel ook naar een starter die een businessconcept zonder veel risico wil uitproberen. Een ding staat vast, de kandidaat-uitbater krijgt het volledige kantinegebouw ter beschikking”, zegt Henk Dierendonck.

Het is niet de bedoeling dat de zaak maar af en toe is geopend, maar wel zoals een andere horecazaak iedere dag de deuren opent, zodat het niet enkel een seizoens- of tijdsgebonden zaak is, maar een horecazaak met een vast cliënteel.