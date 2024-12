Voetballers van FC Eernegem maken artistieke naaktkalender voor De Warmste Week: “Een van de beste teambuildings ooit”

Twaalf spelers van FC Eernegem gaven het beste van zichzelf tijdens een weinig verhullende fotoshoot. Ze poseerden voor een kalender die verkocht werd ten voordele van De Warmste Week. De actie leverde 2.500 euro op. “Het was heel leuk maar we zijn niet van plan om dit jaarlijks te herhalen”, zegt doelman en bestuurslid Joey Vanrobaeys (33).

“Voor elke maand gingen we op zoek naar een sponsor van wie het logo op de pagina afgebeeld wordt. We gebruiken een attribuut van die sponsor om onze geslachtsdelen te verbergen. Voor de kapster hebben we een salon nagebootst met enkele haarverzorgingsproducten erbij en iemand die het haar aan het trimmen is terwijl bepaalde plaatsen bedekt zijn. Voor een fietsenhandel zitten we met een 8-tal spelers op een fiets op een zodanige manier dat er opnieuw niks bloots te zien is. Om de sponsor extra in de kijker te zetten plaatsten we ook een fietszak met een sticker van de winkel erop. Bij de bandencentrale liggen er twee mensen op de banden, twee zitten in de banden en een andere persoon staat erachter.”

Was iedereen direct enthousiast hiervoor? “In het begin was er wat twijfel. Het was een idee van mezelf twee jaar geleden en de opbrengst zou naar de clubkas gaan. Er waren veel negatieve reacties en spelers die het niet zagen zitten. Dit jaar lanceerden we het idee opnieuw, maar de opbrengst zou nu naar De Warmste Week gaan. Er waren spontaan toch een twaalftal spelers die eraan wilden meewerken. Enkele anderen namen onder meer omwille van hun job liever niet deel.”

“We hebben heel veel plezier beleefd tijdens de fotoshoot. Dit was een van de beste teambuildings die we ooit met de ploeg gedaan hebben. Alles gebeurde zo spontaan. We hebben nogal wat afgelachen. Het was een moment dat ons als ploeg dichter bij elkaar bracht.”

De Warmste Week

Ze vonden hun inspiratie bij FC De Kampioenen, maar twee jaar geleden stootte het idee nog op wat tegenstand. Dit jaar waren twaalf spelers van FC Eernegem bereid om te poseren voor de artistieke naaktkalender die de voetbalploeg maakte ten voordele van De Warmste Week. “We zijn heel trots, want het eindresultaat overtreft onze verwachtingen”, zegt doelman en bestuurslid Joey Vanrobaeys (33).

De voetbalclub werkte samen met Ikatcher, het bedrijfje van de vriendin van een van de spelers, een fotografe in bijberoep. “Als sponsoring deed ze dat gratis voor ons. Ze heeft er een prachtige kalender van gemaakt. Het overtreft echt onze verwachtingen. Het was in spanning afwachten omdat bijna alle foto’s in de studio gemaakt werden. We namen twee foto’s op het terrein van Bekegem: een ploegfoto in het doel en een beeld terwijl we met een beker in de lucht aan het weglopen zijn waarbij je onze achterwerken ziet. We zijn heel trots op het eindresultaat.”

De actie is een succes, want de voorbije weken werden er 270 kalenders verkocht. “Daardoor kunnen we 2.500 euro storten aan De Warmste Week. De kosten voor het drukken hebben we proberen te dekken door de sponsoring. De kalenders zijn nog altijd te koop.” Is dit voor herhaling vatbaar? “Toch wel, maar ik denk dat we dit niet jaarlijks mogen doen. Anders zullen de mensen volgens mij afhaken. Ik denk dat het misschien om de vijf jaar zou kunnen terugkomen zodat het een beetje uniek blijft.”

