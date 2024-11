Voetbalfreaks Dominique, Milan en Tristan Deblieck op de praatstoel: “Horeca? Dat is topsport hé”

Dominique Deblieck (51) is papa van twee op niveau voetballende zonen. De oudste, Milan, heeft zijn carrière hervat bij Daring Brugge, Tristan, de jongste, werd toegevoegd aan de hoofdkern van KSV Oostkamp. We wilden graag met het trio een gezellige babbel maken over hun carrière en contacteerden Dominique. Hij nodigde ons uit in het grillrestaurant van Milan (24), in het centrum van Brugge.

Terwijl de piepjonge uitbater zijn klanten bediende, vertelde Dominique honderduit over zijn carrière. Leuk detail: bij Dosko Sint-Kruis heeft Dominique nog training gegeven aan de kleine Tristan maar de vader liet alle voetballerij vallen om zich op het restaurantleven te storten. “Dat zijn keuzes die je maakt. Het is zwoegen van de vroege ochtend tot ’s avonds laat. Horeca is topsport hé. Nu heb ik dit hard labeur achter mij gelaten en krijg ik zowaar goesting om coach te worden van een eerste ploeg. Natuurlijk heb ik daar de ervaring voor.”

“Voor mij begon het allemaal bij Daring Brugge. Bibi Hinderyckx was er hoofdcoach en dropte mij in de eerste ploeg toen ik amper 17 lentes telde. Toch kon ik vaak mijn stempel drukken op een wedstrijd. Als ik nu terugkeer naar het Tempelhof, om Milan aan het werk te zien, is het alsof de tijd heeft stilgestaan. De kantine werd gemoderniseerd maar achter de lange omheiningen is niets veranderd. Vervolgens stevende ik, telkens één seizoen, naar Dosko en Steenbrugge. Bij beide teams liep ik meer in de kijker zodat ik werd gehaald door Zwevezele, waar ik twee seizoenen onder de vleugels van de gerenommeerde T1 Hugo Vandenheede voetbalde. Daarna ging het richting Ichtegem, onder leiding van Gino Caen.”

Toevalligheden

“In Tielt voetbalde ik twee jaar, maakte er de samensmelting mee tussen KFC Tielt en SK Tielt en scoorde zowaar de eerste goal voor de fusieploeg. Om mijn carrière af te sluiten keerde ik terug naar de Brugse regio: eerst kwam Eendracht Brugge aan de beurt en daarna ging het richting KFC Moerkerke, waar ik zowaar nog een titel mocht vieren met Jan Lambrecht als coach. Laatstgenoemde en ikzelf zijn nog altijd vrienden.”

Tristan (20) komt bij ons plaatsnemen. Dit jeugdig talent hoopt door te breken bij het nationale KSV Oostkamp maar beseft geduld te moeten koesteren. “Bij Dosko Sint-Kruis, Varsenare en Cercle Brugge groeide ik op als voetballer. Dit is nu mijn derde seizoen op de Valkaart. Na een evaluatie werd ik toegevoegd aan de hoofdmacht en werd al enkele keren geselecteerd: onder meer thuis tegen Zulte Waregem en RC Gent, op bezoek bij Dikkelvenne, thuis tegen Westhoek en in Torhout. Tegen het Roeselare van T1 Dieter Lauwers mocht ik een paar minuten opdraven. Dit waren mijn eerste en laatste wapenfeiten. Bij de postformatie schaaf ik nu verder aan mijn conditie, geduldig, gemotiveerd en hopend op misschien een nieuwe kans. Hoe dan ook, elke oefensessie die ik meemaak met die fantastische groep voetballers is puur genieten. Die ervaren atleten steunen het aankomend talent door dik en dun. Opdraven in de tweede afdeling van het nationale voetbal blijft telkens een droom die uitkomt. Daarvoor wil ik me gerust tijdens de oefensessies uit de naad zwoegen. En wat mijn toekomst betreft, maak ik me echt geen zorgen. Alles hangt af van toevalligheden maar vooral van de bereidwilligheid om alles te geven wat je in je lijf hebt.”

Eeuwig dankbaar

Eindigen doen we met Milan Deblieck, die net als Dominique en Tristan bij de jeugd van Dosko voetbalde. Daarna ging het richting Damme, waar hij samenwerkte met T1 Stijn Desmet, de huidige coach van KSV Oostkamp. Samen trokken ze naar Jong Male, waar de eindronde werd behaald. “Uiteindelijk trok ik richting Daring Brugge, waar ik 27 duels betwistte in het seizoen waarin we ons met een straatlengte voorsprong tot kampioen kroonden. Vervolgens besloot ik me volop te storten op mijn horécazaak. Voetballen hoorde daar niet meer bij, tot voor kort. Diegenen die me toelaten te trainen en opnieuw te voetballen op zondag blijf ik eeuwig dankbaar. Staartpositie voor Daring? Er huist voldoende talent in het geheel om het tij te doen keren.” (JPV)