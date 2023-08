Voetbalclub Eendracht Wervik eert overleden erevoorzitter tijdens tweede editie Memorial André Ollevier

Vandaag, dinsdag, om 18 uur spelen reeksgenoten Eendracht Wervik en KVK Westhoek de tweede editie van de Memorial André Ollevier. Vorig jaar won de Tabaksploeg in het Crack Stadion in Ieper met 0-1, doelpunt van Louis Vandepitte. De toegang op de sportsite Virovios is gratis.

Vanaf 15.30 uur spelen de duiveltjes. Voor de kinderen staat er een springkasteel.

Na de uitreiking van de wisselbeker aan de winnaar, draaien de Vynilbroos (Dimitri Depoutre en Stefaan De Meerschman). Er zijn gratis frieten en hamburgers.

Ondernemer André Ollevier overleed in april 2021. Met Meubelen Crack was hij hoofdsponsor van zowel KVK Westhoek als Eendracht Wervik. Hij was iemand met enorm veel verdiensten. André Ollevier was erevoorzitter van Eendracht Wervik.

Vorig weekend trok Eendracht Wervik op teambuilding, traditioneel naar Ieper. Op het programma stonden onder meer padel, bowling, een fietstocht. (EDB)