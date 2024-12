“Voetbal en kerst met elkaar verbinden”: jeugdspelers van KFC Poperinge spelen kerstbestand

In de Eerste Wereldoorlog vond er op Kerstmis een verbroedering plaats tussen Britse en Duitse soldaten in de buurt van Ploegsteert. De U13 van KFC Poperinge, onder leiding van coach Kristof Mortier, bracht maandag een passend eerbetoon aan dit kerstbestand met een educatief programma.

Kristof Mortier (49) is een bekende naam in het regionale jeugdvoetbal. Hij heeft sinds lang weer een jeugdploeg onder zijn hoede. Dat is de U13 van KFC Poperinge, bijgenaamd de Red Monkeys. “Voetbal verbindt en de gruwelijke oorlog biedt een toegangspoort om waarden en normen scherp te zetten bij onze kinderen en jongeren”, weet Kristof. “Een ideale combinatie die we niet konden laten liggen in het Red Monkey-verhaal. Een verhaal waarbij we niet als een schaap in een kudde willen lopen, maar net als apen willen opvallen op een kleurrijke manier. In deze kerstperiode ligt het voetbal even stil, maar met het kerstbestand konden we voetbal en de kerstboodschap met elkaar verbinden.”

Wedstrijd tegen vluchtelingen

Maandag trokken ze er met de spelers en hun gezinsleden richting Mesen en Komen-Waasten. “Om 10 uur verzamelden we aan Peace Village in Mesen. Philippe Servais, een energieke onderwijzer op rust en voormalig trainer bij de jeugd van Club Brugge, begeleidde ons doorheen deze dag. Hij is begeesterd door alles wat met WO I te maken heeft en we hebben in het verleden al goed samengewerkt.”

’s Voormiddags was er een wedstrijd tegen vluchtelingen die verblijven in de winteropvang in Mesen. “We namen ook een geschenk mee voor hen. Ik werk als sociaal assistant en maatschappelijk werker in een OCMW. Het is belangrijk dat de spelers beseffen dat het niet evident is om mooie voetbalschoenen te krijgen. Er zijn jongeren die geen voetbalzak hebben, maar een levensrugzak.”

Na het middageten ging het naar de Huttebergweg in Ploegsteert voor de herdenking van het kerstbestand. “We voetbalden er tussen de loopgraven in niemandsland, bezochten een oorlogsmonument en lieten een gesigneerde KFC-bal achter.”