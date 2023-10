Voedselagentschap tikt OCMW Alveringem op de vingers

Sinds april 2021 verdeelt het Alveringemse OCMW voedselpakketten aan wie het financieel moeilijk heeft. De voedselbedeling vindt elke laatste maandag van de maand plaats in een bijgebouw achter het vroegere rusthuis Clep.

Het OCMW kreeg recent een onaangekondigde inspectie van het voedselagentschap en die had één kleine en één grotere opmerking. De aanwezige wastafel was buiten gebruik en in de ruimte naast het winkeltje werden uitwerpselen van muizen vastgesteld. “De lavabo werkt inderdaad niet, maar zal hersteld worden. In afwachting kunnen mensen die hun handen willen wassen, daarvoor terecht in het hoofdgebouw”, regeert bevoegd schepen Karolien Avonture. “Wat de uitwerpselen betreft, zijn ondertussen alle kieren gedicht. En voortaan zal de locatie ook maandelijks gepoetst worden.”