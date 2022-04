Vlug en Vrij Oekene houdt dé Vlaamse volkssport in ere

“Onze eerste vinkenzetting van het nieuwe seizoen vindt op paaszondag 17 april plaats aan ons lokaal de Platte Tube in de Stampkotstraat”, bevestigt Francky Decadt, voorzitter van de Koninklijke Vinkenmaatschappij Vlug en Vrij Oekene, die vandaag 55 leden telt.

Het oudste lid is de 91-jarige Roger Staelens en de jongste leden zijn mijn 13-jarige kleindochter Axana Decadt en de 15-jarige Dieuwke Engels. We hebben zelfs een lid uit het verre Turnhout. Dit jaar organiseren we 18 zettingen, waarvan de laatste op zaterdag 23 juli. Veertien ervan zijn op eigen terrein in buurt van ons lokaal, een aan Den Hazelt en drie kampioenschappen: Roeselare (Appelvink), West-Vlaanderen in Zedelgem en het Belgisch kampioenschap in Houthulst.

Kampioenenviering

“Naast de weekend- en woensdagzettingen hebben we op zondag 25 september onze kampioenenviering in PC de Regenboog. Tijdens die feestzitting worden de verschillende prijzen van het voorbije seizoen uitgereikt: koning of koningin, de 1ste en 2de kampioen, de vrouwen- en jeugdkampioen, de kampioen 60% en de rode lantaarn”, somt Francky op.

“We zijn met voorsprong de grootste vinkenmaatschappij van Roeselare en wijde omgeving. Onze maatschappij valt onder het gewest Oostnieuwkerke samen met de vinkenmaatschappijen van Beitem, Moorslede, Westrozebeke en Oostnieuwkerke zelf. We zijn aangesloten bij A.Vi.Bo, de Algemene Vinkeniers Bond. Zij zorgen voor een degelijke ondersteuning van de verschillende vinkenmaatschappijen.”

Echte vriendenclub

“We zijn een echte vriendenclub, maar het competitie element blijft: zoveel mogelijke liedjes eindigend op suskewiet of reguliere vinkenslagen op één uur op de zwarte telstok. Onze hobby, een eeuwenoude Vlaamse volkssport, is en blijft pure liefhebberij”, besluit voorzitter Francky Decadt, die graag, naast erevoorzitster Erna Verstraete zijn bestuur vermeldt en dankt: ondervoorzitter Sander Cools, secretaris Patrick Pattyn, Ronny Meyfroodt, Luc Vandemoortele, Lorenzo Tanghe en Willy Depoorter. “Tevens veel dank aan onze sponsors en de uitbaters van ons lokaal De Platte Tube, leden van de vzw Gardeboe.” (AD)