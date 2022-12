Vluchtelingen zorgen mee voor warm kerstfeest in onze rusthuizen: “Veel gezelliger dan alleen thuis zitten”

Hassan (34) helpt in het rusthuis: “Veel gezelliger dan alleen thuis zitten”

Hassan Tabsho (34) vluchtte vier jaar geleden uit Syrië en woont intussen in Ingelmunster. Sinds september werkt hij elk weekend vrijwillig in het Woon- en Zorghotel Heilig Hart in Kortrijk.

“Vooral om te helpen bij de maaltijden. ’s Morgens verzamel ik de afwas van het ontbijt en ga ik langs in elke kamer met een drankje of om de tafel proper te maken. Daarna breng ik de karren met alle plateaus terug naar de keuken. Tot slot help ik mee om de soep en het middagmaal op te dienen en terug af te ruimen. Als er tussendoor nog taakjes zijn, doe ik die natuurlijk met plezier”, aldus Hassan.

Ook zondag, op Kerstmis, is Hassan van de partij. “Sowieso vier ik de meeste feestdagen niet, christelijke noch islamitische, omdat ik altijd alleen ben. Toen ik hier net was, ben ik twee keer uitgenodigd geweest om bij een Belgische familie kerst te vieren, sinds corona gebeurt dat niet meer. Dus dan ga ik liever helpen in het rusthuis. Het is daar heel gezellig, veel toffer dan alleen thuis te zitten.”

Momenteel volgt Hassan verschillende integratiecursussen, zoals Nederlandse les, maar hij hoopt binnenkort te kunnen starten aan een opleiding om zijn economisch diploma uit Syrië te laten gelijkstellen. Het liefste zou hij iets doen met boekhouden of personeelszaken.

In tussentijd kunnen ze ook in het gemeentehuis van Izegem en Ingelmunster rekenen op Hassan om af en toe als tolk bij te springen. Maar welke job hij ook binnenhaalt, in het weekend zal hij nog steeds in het Kortrijkse woonzorgcentrum een handje toesteken.

“In mijn cultuur zijn we het gewoon om omringd te zijn door veel oudere mensen en voor hen te zorgen. Hier is dat precies een beetje anders”, glimlacht Hassan. “Die mensen zijn ook zo dankbaar. Ik doe het vrijwilligerswerk echt heel graag.” (PS)