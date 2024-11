Vloethemveld nog toegankelijker

Goed nieuws voor de natuurliefhebbers. Met de parking aan het gehucht ‘Den os en den Ezel’ is de Jabbeekse toegangspoort tot het Vloethemveld een feit, wat het bos nog toegankelijker maakt.

De aanleg van de parking, naast restaurant Saporo langs de Aartrijkse Steenweg, kadert in de inrichting van een nieuwe onthaalpoort voor Vloethemveld. Het onthaalpunt richt zich specifiek op wandelaars en fietsers, maar wordt ook het startpunt voor ruiters. Vanaf vandaag kunnen wandelaars van hieruit rechtstreeks het bos bereiken via een nieuwe verbindingsweg.

Trailerparking

De parking is aangepast aan de recreatiebehoeften van de bezoekers van het Vloethemveld. “Er zijn parkeerplaatsen voor paardentrailers en personenwagens, wat groenaanleg en inrichtingselementen. Centraal is een paardentrailerzone ingericht met een monumentale drinkbak voor paarden met verschillende functies: een identificatiepunt, een landschapsobject en een zitbank”, somt burgemeester Frank Casteleyn op. “De achterliggende groenzone is volledig ingezaaid als bloemenweide. Bloemen bieden wilde bijen, honingbijen, hommels en zweefvliegen een bron aan nectar en stuifmeel. Deze insecten zijn onmisbaar voor de bestuiving van planten en landbouwgewassen. Er zijn openbare toiletten, een infobord met de bepijlde wandelroutes in Vloethemveld, picknickbanken en een betalende afspuitplek voor mountainbikers. Elektrische fietsen kunnen er bovendien gratis opladen. Deze onthaalpoort ontsluit het natuurgebied Vloethemveld vanaf deze zijde in Jabbeke. Het laat bezoekers een meerwaarde zijn om deze prachtige omgeving ten volle te beleven. De werken werden gefinancierd door het Lokaal bestuur Jabbeke. De provincie West-Vlaanderen heeft voor de realisatie van deze recreatieve hotspot een subsidie van 25.000 euro verleend binnen het kader van het provinciaal reglement voor de toeristische impulsen.” Deze realisatie kadert binnen het samenwerkingsverband Vloethemveld van het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeenten Jabbeke en Zedelgem en de Vlaamse Landmaatschappij. (PA)

Het onthaalgebouw Kamphuis Vloethemveld is jaarlijks open van 1 april tot begin november elke zaterdag en zondag van 13 tot 18 uur en in juli en augustus ook op woensdag van 13 tot 18 uur. Info op vloethemveld.be