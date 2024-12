Vlaanderen subsidieert walstroominstallatie in Zeebrugge met 1 miljoen euro: haven vergroent

De Haven van Antwerpen-Brugge zal begin 2027 een walstroominstallatie op de cruiseterminal in Zeebrugge voorzien, zodat cruiseschepen hun emissies tijdens het aanmeren kunnen reduceren tot nul. De Vlaamse regering heeft vandaag groen licht gegeven voor een subsidie van bijna 1 miljoen euro.

Vlaanderen investeert via Strategische Ecologiesteun nu bijna 1 miljoen euro om die expliciete klimaatneutrale ambitie van de haven waar te maken. “Dit project zal het gebruik van walstroomvoorziening in alle Europese havens versnellen”, zegt Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA).

“Door onshore stroom te leveren tussen nu en 2030 loopt Vlaanderen voor op de Europese wetgeving.”De Haven van Antwerpen-Brugge heeft de uitdrukkelijke ambitie om tegen 2050 een koolstofneutraal havenplatform te zijn. De scheepvaartsector is zeer moeilijk koolstofvrij te maken omdat 99 procent van de brandstoffen nog steeds van fossiele aard is. Dit project zal bijdragen tot het vergroenen van de cruisesector enerzijds, maar zal anderzijds de haven ook profileren als één van de duurzaamste van heel Europa.

180 schepen

De cruiseterminal ontvangt ongeveer 180 schepen per jaar, maar zal naar verwachting nog toenemen tot jaarlijks 200 aanlopen, goed voor ongeveer 400.000 passagiers. Door de realisatie van de walstroominstallatie wordt er voor al die schepen tegen 2031 een netto-reductie uitstoot van bijna 8.000 ton kg CO2/jaar geschat. Naast die CO2-reductie draagt walstroom eveneens bij tot minder stikstof.

“Het verminderen van al deze emissies is cruciaal om havenactiviteiten te kunnen blijven ontwikkelen”, stelt Matthias Diependaele. “Walstroom draagt bij tot de vergroening en verduurzaming van onze scheepvaart. Schepen die aangemeerd liggen in de haven gebruiken nog heel wat elektrische energie, die doorgaans wordt opgewekt door de eigen motoren, dus fossiele brandstoffen zoals diesel of stookolie. Met walstroom kunnen schepen gebruik maken van elektriciteit die vanop de wal wordt voorzien.”, aldus Vlaams minister van Havens Annick De Ridder.