Vlaamse regering beslist definitief: 10 miljoen euro voor restauratie Thermae Palace en Gaanderijen

De Vlaamse Regering kent 10 miljoen euro subsidie toe aan de stad Oostende voor restauratiewerken aan het exterieur van het Thermae Palace en aan de Koninklijke Gaanderijen (fase 2) in Oostende.

De stad Oostende wil de uitstraling, het gebruik en de beleving van de beschermde erfgoedsite Thermae Palace optimaliseren. De restauratiewerken aan de Koninklijke Gaanderijen zijn een totaalrestauratie en omvatten: herstel daken, restauratie natuursteen, vernieuwen buitenschrijnwerk naar historisch model met dubbele beglazing, vernieuwen houten banken naar historisch model, restauratie keramische vloeren en aanpassingswerken in functie van integrale toegankelijkheid.

De restauratie van het Thermae Palace betreft een casco restauratie en omvat: waterdicht maken en isoleren van alle daken inclusief betonrotherstel, gevelrestauratie, terug open maken van de oostelijke en westelijke gaanderijen, restauratie en vernieuwing van buitenschrijnwerk naar historisch model met dubbele beglazing, restauratie van alle smeed- en gietijzeren balustraden en tenslotte stabiliteit- en funderingswerken.

Het dossier van de restauratie van de Thermen en Gaanderijen loopt al van in de vorige legislatuur. 10 miljoen euro was altijd al het bedrag dat door de Vlaamse regering werd vooropgesteld, maar nu is die beslissing definitief gevallen. Het nieuwe stadsbestuur ging in zee met de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) om het project financieel rond te krijgen en ook private partner Restotel nv van de familie Vanmoerkerke, de huidige uitbater, blijft een partner. Burgemeester Tommelein stelde eerder al 2027 voorop als streefdatum om de restauratie klaar te hebben.