Vlaams Kampioenschap tumbling en trampoline in sporthal de Stormmeeuw  

Ook dit jaar slaan de Gymfed en Gym Knokke-Heist de handen in elkaar. Samen staan ze in voor de organisatie van het Vlaams kampioenschap tumbling, trampoline, dubbele minitrampoline en de team cup tumbling.

Op het Vlaams kampioenschap in Knokke-Heist strijden gymnasten in het C-niveau om de Vlaamse titels. Daarnaast komen tumblers in het hoogste niveau (A-, B- of C-niveau) in actie tijdens de teamcup. Zij strijden er in een ploeg, bestaande uit minimum drie en maximum zes gymnasten, voor de overwinning. Een dag waar het echte tumblinggevoel boven wordt gehaald. Kortom een gymevenement dat niet te missen is.

Het kampioenschap vindt plaats in de sporthal de Stormmeeuw in Knokke-Heist in het weekend van zaterdag 13 en zondag 14 mei. (MM)